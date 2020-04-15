15 апреля 2020 года

Инвестиционные квоты: что предлагают рыбопромышленники

Участники онлайн-конференции, организованной Fishnews, рассказали о вопросах строительства судов под инвестиционные квоты и предложили, как обеспечить, чтобы заявленные государством цели были достигнуты.

1. Внимания требует финансовое положение верфей

Первый опыт строительства судов под инвестиционные квоты показал, что верфи не укладываются в оговоренные сроки. Сказываются и накопившиеся у судостроительных предприятий финансовые проблемы. Уже неоднократно обсуждалась ситуация на Выборгском судостроительном заводе, где размещены заказы Архангельского тралового флота (входит в Северо-Западный рыбопромышленный консорциум), компаний «Атлантрыбфлот» и «Норд Пилигрим».

Если ничего не предпринимать, то финансовое состояние верфи обрушится еще до того, как рыбаки успеют достроить свои суда, отметил исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов. Заводу нужно помочь рефинансировать накопившиеся у него долги. Шаги по поддержке верфей уже рассматривались в недрах правительства, но никаких конкретных действий до сих пор нет. Необходимо реализовать эти меры как можно скорее, ситуация ухудшается с каждой неделей.

Тем более что компетенции, кадры у верфи есть, опыт по строительству рыбопромыслового флота нарабатывается. «Но, к сожалению, финансовое состояние не позволяет работать в полную силу», - отметил Сергей Несветов.

2. Может потребоваться продление предельных сроков реализации проектов

В нынешних условиях может потребоваться и внесение изменений в правовую базу, чтобы продлить максимальные сроки для реализации инвестиционного проекта «5 + 1», заявили участники конференции. Временные рамки можно расширить до семи лет плюс то продление, которое дополнительно согласовывают власти, предложил Сергей Несветов.

Сейчас все внимательно следят за процессом строительства флота при значительном отставании и угрозе, что суда не будут сданы в срок, безусловно, такие изменения нужно внести, поддержал президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев.

Представитель группы «Норебо» Сергей Сенников обратил внимание, что, если есть согласованная позиция верфи и заказчика судна, то такое увеличение сроков должно происходить достаточно быстро.

При этом представители рыбной промышленности отметили, что компании – заказчики строительства судов выполняют свои обязательства перед верфями вовремя. Рыбак и так несет здесь дополнительную нагрузку: обслуживает банковскую гарантию и кредиты, рискует квотами, которые он предъявил в качестве обеспечения реализации проекта. Кроме того, осваивать инвестиционные квоты, пока новое судно не введено в эксплуатацию, он не может.

Государству необходимо рассмотреть вопрос компенсации затрат, которые возникнут в случае продления сроков договоров, если оно вынужденное и происходит не по вине инвесторов-рыбаков, считает Алексей Осинцев. Министерству промышленности и торговли нужно уже сейчас оценивать, во что обойдутся задержки – «для того, чтобы понимать, какие затраты понесут рыбаки в течение этого дополнительного периода, если такой период будет», полагает руководитель АСРФ.

Сергей Сенников выступил с предложением о возможности снижения размера банковской гарантии инвестора перед государством в зависимости от степени готовности объекта инвестиций. Тем более что сейчас как раз обсуждается проект приказа Минпромторга, регламентирующий ежеквартальную отчетность инвесторов о порядке реализации инвестиционных проектов - это позволит в текущем режиме оценивать степень готовности объекта инвестиций.

3. Изменения инвестиционного проекта должны согласовываться оперативнее

Осенью правительство выпустило постановление, позволяющее вносить в инвестиционные проекты изменения, в том числе существенные. Однако процесс согласования таких решений забюрократизирован и лишен оперативности, отметили участники конференции. Длительное время занимает и внесение формальных изменений, и согласование существенных изменений, которое проводится через межведомственную комиссию, обратил внимание Сергей Сенников.

Не понятно, зачем устанавливать дополнительные процедуры в тех вопросах, которые решают между собой заказчик строительства и завод, считает Сергей Несветов.

Согласование внесения изменений в инвестиционный проект должно быть максимально оперативным, полагают представители бизнеса.

4. Необходима стабильность условий работы со стороны банков

Ситуация в российской и мировой экономике меняется стремительно и не в лучшую сторону. В этих условиях важно, чтобы банки продолжали работу с инвесторами в условиях неухудшения оценки их финансового положения.

Компании вкладываются в очень серьезные проекты на территории России, в строительство на отечественных верфях флота, обратил внимание Сергей Сенников. Речь не идет о кредитных каникулах, но условия финансирования не должны меняться в худшую сторону по сравнению с тем, что было в докризисный период, полагает представитель «Норебо». По этому вопросу для банков нужен четкий сигнал со стороны государства.

Впереди – строительство краболовов

«Очень интересно присутствовать на нынешнем скайп-совещании, потому что Приморский край находится в самом начале пути: два завода в нашем регионе будут строить краболовный флот», - прокомментировал выступления коллег президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгий Мартынов. Опыт реализации проектов под инвестиционные квоты ставит очень серьезные вопросы, с которым при постройке судов под крабовые квоты, видимо, еще только предстоит столкнуться.

Fishnews