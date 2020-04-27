Новости
Росрыболовство подготовило дополнительные ограничения промысла на Амуре и в Амурском лимане

Заездкам на Амуре грозят новые ограничения

Росрыболовство подготовило дополнительные ограничения промысла на Амуре и в Амурском лимане, в том числе для ставных орудий лова типа «заездок». Вкупе с изменениями в правила рыболовства и традиционно сложными погодными условиями это сделает невозможным работу предприятий Николаевского района, отмечают рыбопромышленники.

Предварительные стратегии добычи тихоокеанских лососей по регионам обсуждались на февральском заседании ДВНПС. Были рассмотрены и базовые принципы организации путины на Амуре и в Амурском лимане. Свои позиции, традиционно полярные, высказали представители разных районов Хабаровского края. По поручению главы Росрыболовства, проанализировать ситуацию для принятия окончательных решений должен был замруководителя ведомства Петр Савчук.

Как стало известно Fishnews, в апреле федеральное агентство сформулировало ряд новых ограничений промысла на предстоящую путину. В частности, предложено закрыть промышленный лов лососей на акватории Амурского лимана ставными неводами типа «заездок» с длиной центрального крыла более 1,5 км, а также с более чем одной глаголей.

По оценкам представителей рыбной промышленности Николаевского района, дополнительные ограничения сделают невозможной работу предприятий, будут иметь негативные социальные последствия и не приведут к улучшению ситуации с промысловыми запасами Амура.

«За три года мы снизили количество заездков в четыре раза – с 72 до 18. Введены колоссальные ограничения по конструкции ставных орудий. Увеличивается количество проходных дней. При этом число плавных сетей за то же время выросло в два раза, и это только в промышленном рыболовстве. По нашим данным, в Амуре на 1 км приходится примерно 4 км сетей», – привел цифры председатель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Хабаровского края и Амурского бассейна (АРПА) Александр Поздняков.

Причины происходящего в объединении объясняют перераспределением ресурса, «которое сегодня выигрывают предприятия, находящиеся на верху Амура». «Но, сколько бы рыбы ни прошло, при том промысловом усилии, которое сформировано выше реки Амгуни, вся рыба будет выловлена и до нерестилищ не дойдет», – уверен глава АРПА.

Выход из ситуации в ассоциации видят в сокращении или запрете сетей для всех видов рыболовства – и промышленного, и традиционного.

Против дополнительных ограничений для заездков высказываются и в Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края (АПРОХК). Сейчас, по словам президента объединения Сергея Рябченко, в предлагаемой редакции правил рыболовства уже закладываются условия по Сахалинскому заливу (подпункт «а» пункта 32.17), которые отразятся на расстановке сил на лососевой путине. Кроме того, традиционно сложные погодные условия значительно сокращают количество рабочих дней на осенней путине: по информации ассоциации, в прошлом году рыбаки Николаевского района пропустили 15 из 27 дней из-за штормов и проходных периодов.

«Сейчас нам была продекларирована новая редакция стратегии промысла, в которой по Амурскому лиману предусматривается ограничение центрального крыла заездков до 1500 метров и исключение работы двухглагольных орудий. Т.е. из оставшихся заездков три самых эффективных у нас однозначно выбывают. Мы считаем, что с такими серьезными ограничениями предприятия просто не смогут работать», – отмечает Сергей Рябченко.

В АПРОХК также настаивают на усилении ограничений в отношении плавных сетей. Позиция ассоциации – добычу осенней кеты этим видом орудий лова в рамках промышленного рыболовства нужно ограничить или запретить от устья реки Амгуни вверх по течению.

Вопросы подготовки к проведению лососевой путины на Дальнем Востоке планируется обсудить 29 апреля на совещании, которое проведет замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: дальний востокросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Лев БОЧАРОВ

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

Лев БОЧАРОВ

Заказ отраслевой науке генерируется с учетом интересов бизнеса

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КОЗЛОВ. Фото пресс-службы Минвостокразвития

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики

Александр КОЗЛОВ

Заказы рыбаков – это новые возможности для наших верфей

Председатель Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Владимир КАШИН

Председатель комитета Государственной Думы по аграрным вопросам

Владимир КАШИН

Мы не допустим дестабилизации рыбохозяйственного комплекса

Все материалы

Интервью

Вице-президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Павел КОЛОТУШКИН

Вице-президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Павел КОЛОТУШКИН

Рыбалка для сахалинца – не просто работа

Руководитель службы аквакультуры группы компаний «Гидрострой» Владимир САМАРСКИЙ

Руководитель службы аквакультуры группы компаний «Гидрострой»

Владимир САМАРСКИЙ

Лосось с заводской пропиской

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

«Гильотина» внушает надежду

Руководитель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Руководитель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

Отрасли нужно спокойное регулирование

Все интервью

Личное мнение

Заместитель председателя Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Евгений КАБАНОВ

Заместитель председателя Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки

Евгений КАБАНОВ

Отрывать от рыбаков отраслевую науку недопустимо

Директор Центра оценки регулирующего воздействия ВШЭ Даниил ЦЫГАНКОВ

Директор Центра оценки регулирующего воздействия ВШЭ

Даниил ЦЫГАНКОВ

Снятие лишних требований – самый простой способ помочь экономике

Все материалы

Крупным планом

По итогам прошлого года предприятия Росрыбхоза произвели 204,5 тыс. тонн продукции товарной аквакультуры

Совет Росрыбхоза утвердил новые задачи

Бизнес вложился в современные береговые производства, однако «прибрежка» продолжает сталкиваться с проблемами

«Прибрежка» Северного бассейна снова столкнулась с проблемами

Хрупкий лед не останавливает любителей зимней рыбалки

По тонкому льду

Получите скидку 3% на оборудование для первичной переработки рыбы

«ПУТИНА-2020»: Специальное предложение от «Технологического оборудования»

Все материалы

События

На «Продэкспо» традиционно действовал салон «Рыба и морепродукты». Фото предоставлено организаторами

«Продэкспо» стала еще популярнее

Общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) прошло 7 февраля в Москве

ВАРПЭ – голос рыбаков на всех уровнях власти

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.