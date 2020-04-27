27 апреля 2020 года

Заездкам на Амуре грозят новые ограничения

Росрыболовство подготовило дополнительные ограничения промысла на Амуре и в Амурском лимане, в том числе для ставных орудий лова типа «заездок». Вкупе с изменениями в правила рыболовства и традиционно сложными погодными условиями это сделает невозможным работу предприятий Николаевского района, отмечают рыбопромышленники.

Предварительные стратегии добычи тихоокеанских лососей по регионам обсуждались на февральском заседании ДВНПС. Были рассмотрены и базовые принципы организации путины на Амуре и в Амурском лимане. Свои позиции, традиционно полярные, высказали представители разных районов Хабаровского края. По поручению главы Росрыболовства, проанализировать ситуацию для принятия окончательных решений должен был замруководителя ведомства Петр Савчук.

Как стало известно Fishnews, в апреле федеральное агентство сформулировало ряд новых ограничений промысла на предстоящую путину. В частности, предложено закрыть промышленный лов лососей на акватории Амурского лимана ставными неводами типа «заездок» с длиной центрального крыла более 1,5 км, а также с более чем одной глаголей.

По оценкам представителей рыбной промышленности Николаевского района, дополнительные ограничения сделают невозможной работу предприятий, будут иметь негативные социальные последствия и не приведут к улучшению ситуации с промысловыми запасами Амура.

«За три года мы снизили количество заездков в четыре раза – с 72 до 18. Введены колоссальные ограничения по конструкции ставных орудий. Увеличивается количество проходных дней. При этом число плавных сетей за то же время выросло в два раза, и это только в промышленном рыболовстве. По нашим данным, в Амуре на 1 км приходится примерно 4 км сетей», – привел цифры председатель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Хабаровского края и Амурского бассейна (АРПА) Александр Поздняков.

Причины происходящего в объединении объясняют перераспределением ресурса, «которое сегодня выигрывают предприятия, находящиеся на верху Амура». «Но, сколько бы рыбы ни прошло, при том промысловом усилии, которое сформировано выше реки Амгуни, вся рыба будет выловлена и до нерестилищ не дойдет», – уверен глава АРПА.

Выход из ситуации в ассоциации видят в сокращении или запрете сетей для всех видов рыболовства – и промышленного, и традиционного.

Против дополнительных ограничений для заездков высказываются и в Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края (АПРОХК). Сейчас, по словам президента объединения Сергея Рябченко, в предлагаемой редакции правил рыболовства уже закладываются условия по Сахалинскому заливу (подпункт «а» пункта 32.17), которые отразятся на расстановке сил на лососевой путине. Кроме того, традиционно сложные погодные условия значительно сокращают количество рабочих дней на осенней путине: по информации ассоциации, в прошлом году рыбаки Николаевского района пропустили 15 из 27 дней из-за штормов и проходных периодов.

«Сейчас нам была продекларирована новая редакция стратегии промысла, в которой по Амурскому лиману предусматривается ограничение центрального крыла заездков до 1500 метров и исключение работы двухглагольных орудий. Т.е. из оставшихся заездков три самых эффективных у нас однозначно выбывают. Мы считаем, что с такими серьезными ограничениями предприятия просто не смогут работать», – отмечает Сергей Рябченко.

В АПРОХК также настаивают на усилении ограничений в отношении плавных сетей. Позиция ассоциации – добычу осенней кеты этим видом орудий лова в рамках промышленного рыболовства нужно ограничить или запретить от устья реки Амгуни вверх по течению.

Вопросы подготовки к проведению лососевой путины на Дальнем Востоке планируется обсудить 29 апреля на совещании, которое проведет замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Fishnews