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Изменения в правила рыболовства для Дальнего Востока руководители отраслевых ассоциаций обсудили на онлайн-конференции Fishnews

Обновление правил рыболовства изучили в ассоциациях

Для Дальневосточного бассейна готовятся изменения правил рыболовства. Какие поправки решают давно назревшие вопросы, а какие – создают риски для предприятий, руководители отраслевых ассоциаций обсудили на онлайн-конференции Fishnews.

Напомним, что Минсельхоз разместил проект приказа о внесении изменений в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна на портале regulation.gov.ru.

Изменения решат серьезные вопросы

Проект правил предусматривает важные изменения по учету лососевых уловов, отмечают в профильном объединении Камчатского края. Напомним, что Ассоциация добытчиков лососей Камчатки выступила за то, чтобы пользователи могли отчитываться о весе уловов по видам лососей уже после доставки на берег, а также чтобы была возможность корректировать общий вес улова.

Предложения проработал КамчатНИРО с участием краевых властей, теруправления Росрыболовства, пограничного управления – подготовленные формулировки и вошли в проект правил, отметил на онлайн-конференции председатель ассоциации Владимир Галицын.

Предусматривается, что при добыче анадромных на рыболовных участках допускается учет улова без разбивки по видам. Указать весовое (размерное) соотношение видов в улове нужно будет уже после выгрузки. Тогда же будет допускаться корректировка общего веса улова в отчетных документах. Отклонение от предварительно заявленного общего веса улова анадромных может быть в пределах 10% в ту или иную сторону, как это и предлагали камчатские специалисты.

Один из вопросов, который ставила Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, - как избежать конфликта интересов между пользователями, у которых есть участок для промысла анадромных рыб, и пользователями, которые решили на этой же акватории установить невода для добычи других «неодуемых» объектов.

Согласно проекту правил, не будет допускаться спецпромысел всех видов водных биоресурсов на участках, выделенных для лова анадромных в сроки добычи анадромных. Но речь идет именно о специализированном промысле, то есть прилавливать другие объекты будет можно, отмечают в ассоциации. «В принципе, это решение нашего вопроса», - прокомментировал президент АРСО Максим Козлов. Тем не менее предложенная формулировка все еще требует тщательного анализа, обратил внимание руководитель объединения.

Важно, чтобы к началу лососевой путины был окончательно закрыт вопрос с маломерными судами и документами о соответствии МКУБ, иначе у рыбаков могут возникнуть проблемы с контролирующими органами. Это учтено в проекте правил, отметил Максим Козлов.

Среди значимых изменений он назвал и ограничения по специализированному промыслу минтая с тихоокеанской стороны Итурупа – в заливе Касатка, где традиционно большое количество молоди.

Важно снятие запрета на специализированный промысел сельди в заливе Терпения. Ресурс здесь в последние годы вышел из депрессивного состояния, отмечают специалисты. Изменения правил позволят осуществлять и сбор морской капусты водолазами, обратил внимание руководитель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

В проект приказа вошли и меры, которые позволят добывать водоросль сахарину в подзоне Приморье. Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края полтора года добивалась, чтобы пользователи региона могли осваивать морскую капусту, теперь рыбаки уже оформили разрешения на промысел и смогут работать, отметил президент АПРОХК Сергей Рябченко.

Дополнительный анализ все же нужен

Однако к проекту правил есть и серьезные вопросы. Предлагается ввести требование, чтобы на судах с живым крабом была пустая емкость (чан) и (или) его секция с морской водой и системой аэрации. Планируется, что такие конструкции будут использоваться пограничниками для контроля улова.

В редакцию уже поступили комментарии от Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота. АСРФ считает необходимым исключить это нововведение, как не соответствующее предмету регулирования правил рыболовства и создающее коррупциогенный фактор.

Поправка не обсуждалась так, как это должно проходить по установленной процедуре, обратил внимание президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков. Не было, в частности, рассмотрения на Дальневосточном научно-промысловом совете.

Предложенное требование не учитывает экономические потери предприятий, конструктивные особенности судов, отметил руководитель АДК. Против изменения выступили в Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области. Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов обратил внимание и на такой аспект, как безопасность мореплавания.

Руководитель АРПП также отметил, что серьезные вопросы есть по пункту 24, в котором дается определение специализированного промысла. Нынешние формулировки, безусловно, нужно менять, но и предложенный вариант не решает проблем предприятий, сообщил президент ассоциации. Объединение направит свои предложения в Росрыболовство. Дискуссии – какое определение давать спецпромыслу – велись и несколько лет назад.

В Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края считают необходимым отказаться от предлагаемой редакции подпункта «а» пункта 32.17. Согласно проекту, в Сахалинском заливе не допускается установка орудий лова на расстоянии менее 2 км в обе стороны от устьев рек и в сторону залива.

Такое требование избыточно, полагают в АПРОХК. Ежегодные обследования рек Сахалинского залива показывают, что плотность производителей горбуши высока и в четные, и в нечетные годы, заявили в объединении со ссылкой на данные отраслевой науки. В 2011 и 2015 гг. и вовсе наблюдалось переполнение нерестилищ, отметил Сергей Рябченко. Нынешнего ограничения в 1 км вполне достаточно, считают в ассоциации.

В целом в отраслевых объединениях заявили, что продолжат изучать проект изменений, ведь от точных и грамотных формулировок в правилах зависит нормальная работа рыбаков.

Fishnews

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НазадМетки: дальний востоккамчаткакрабросрыболовство
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