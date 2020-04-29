29 апреля 2020 года

Сахалин просит отдельного внимания к вопросу любительской рыбалки

Предложения Сахалинской области по решению вопроса с организацией любительской рыбалки сетями получили одобрение науки, но не попали в проект правил рыболовства. Власти субъекта намерены продолжить обсуждение этой проблемы с руководством отрасли.

Напомним, в результате переоформления участков с рыбопромысловых на рыболовные Сахалинская область столкнулась с острым дефицитом мест для организации спортивно-любительского рыболовства тихоокеанских лососей по путевкам. Количество участков на побережье Сахалинской области, где местные жители могли бы как прежде осуществлять лов горбуши сетями для собственных нужд, сократилось с порядка сорока до двух мест – в Охинском районе и на острове Шикотан.

Вопрос по формированию участков для любительского рыболовства находится в компетенции субъектовых властей. Однако новые территории для этих целей на Сахалине найти не удалось. «Вся акватория побережья Сахалина оказалась распределена на промысловые участки еще в начале 2000-х годов, на сегодняшний день свободных мест нет», – сообщил Fishnews руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.

По его словам, невозможным оказалось использовать и те участки, по которым предприятия не прошли процедуру переоформления осенью 2019 г. Во-первых, такие территории все равно остаются закрепленными за пользователями до окончания срока действия договоров, хотя на них и нельзя осуществлять промысел анадромных видов рыб. Во-вторых, эти участки находятся в труднодоступных районах на севере Сахалина.

Власти субъекта предложили вариант решения проблемы: внести в правила рыболовства изменения, предусматривающие возможность жителям в пределах разрешенной суточной нормы осуществлять добычу (вылов) тихоокеанских лососей с помощью сетей в определенных для этих целей местах. Список таких мест для Сахалинской области, где без путевок можно выловить три хвоста горбуши удебными орудиями, определен и периодически пополняется новыми районами.

«Вопрос о внесении соответствующих изменений в установленном порядке был рассмотрен и одобрен на ученом совете СахНИРО. Наши предложения нашли поддержку и у представителей бизнеса – рыбопромышленных предприятий, на чьих участках мы определяем места для осуществления добычи лососевых в любительских целях. Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко направлял соответствующие предложения в Минсельхоз России, – отметил Иван Радченко. – Но, как мы видим, на сегодняшний день в проекте правил рыболовства они не нашли отражения».

Между тем о социальной важности этого вида рыболовства для Сахалинской области говорит статистика. В 2019 г. рыболовы получили более 7 тыс. путевок и выловили 126,5 тонны тихоокеанских лососей.

Власти субъекта намерены продолжить отстаивать права граждан на любительское рыболовство. Вопрос о необходимости урегулирования ситуации, возникшей в Сахалинской области, планируется поднять на ближайших селекторных совещаниях с руководством отрасли, отметили в региональном агентстве по рыболовству.

Fishnews