06 мая 2020 года

Илья Шестаков: В непростых условиях отрасль работает стабильно

Рыбаки продолжают стабильно вносить свой вклад в экономическую жизнь страны, отметил замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в рамках онлайн-конференции, организованной Fishnews.

«В целом если говорить об отрасли, то в таких непростых для российской экономики условиях она работает стабильно, по сути дела, с такими же результатами и в тех же условиях – несколько скорректированных из-за коронавируса, - что и до этого», - заявил глава ведомства.

Потребовалось принять несколько управленческих решений, точечно поработать с рыбаками по ряду сложных моментов, связанных с организацией промысла, отметил собеседник Fishnews. «Прежде всего я имею в виду вопросы, связанные с выполнением карантинных мероприятий для экипажей транспортных судов, – чтобы была передержка в две недели, прежде чем флот отправится в район лова. И конечно, передержка для судов, которые осуществляли перегрузы в азиатских странах – Корее, Китае», - прокомментировал руководитель Росрыболовства. Совместно с Роспотребнадзором удалось урегулировать эти вопросы, рассказал он.

Сейчас остаются вопросы со сменой экипажей российских рыболовных судов на Фарерских островах и в Мавритании. «Мы этой проблемой занимаемся, и если страны подтвердят возможность полетов для смены моряков, то такие рейсы будут организованы», - сообщил Илья Шестаков.

С точки зрения работы центрального аппарата Росрыболовства и его территориальных управлений, также принят ряд решений. «Во-первых, нам удалось, не потеряв эффективность, перевести достаточно большое количество людей на удаленный режим работы и тем самым обеспечить их безопасность. Во-вторых, мы сделали очень гибкий график, чтобы не допустить потери управления ни среди руководящего состава, ни среди исполнителей в различных подразделениях. В целом все приказы выходят в срок. Рыбаки беспокоились по поводу документов после торгов по сельди, но мы все сделали вовремя, даже быстрее, чем по регламенту», - рассказал глава ведомства.

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