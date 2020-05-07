07 мая 2020 года

Регионам поручили следить за системообразующими предприятиями

В правительстве отслеживают ситуацию с работой системообразующих предприятий, сообщил исполняющий обязанности премьера Андрей Белоусов.

Список системообразующих предприятий разослан по регионам, рассказал и.о. председателя правительства на совещании у президента 6 мая.

«Мы установили два раза в неделю отчетность по таким предприятиям, имею в виду просто информацию о том, в каком режиме они работают: 30%, от 30 до 60, больше 60», - заявил Андрей Белоусов.

Очень важно, чтобы такие данные поступали оперативно и обобщались в информационно центре, подчеркнул исполняющий обязанности премьера.

Поступающие из регионов сведения, по его словам, помогут увидеть, где появляются разрывы в технологических цепочках по мере снятия ограничений с производств.

Для поддержки системообразующих организаций принята программа кредитования на пополнение оборотных средств, рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Как уже сообщал Fishnews, в правительстве решили отказаться от единого перечня системообразующих организаций. Работа ведется по отраслевым спискам, относящимся к зоне ответственности профильных ведомств. Рыбопромышленные предприятия входят в перечень по АПК.

Fishnews