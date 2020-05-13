13 мая 2020 года

Виктор Литвиненко: Сезон «А» стал для РРПК рекордным

За зимне-весенний период путины в Охотском море «Русская рыбопромышленная компания» выловила почти 170 тыс. тонн минтая. Квота выбирается по графику, рассказал генеральный директор РРПК Виктор Литвиненко.

«Минтаевая путина, завершившаяся в северной части Охотского моря, оказалась успешной для судов «Русской рыбопромышленной компании». Она характеризовалась относительно благоприятными метео- и ледовыми условиями, что позволило траулерам свести к минимуму непроизводительные потери», – отметил гендиректор РРПК в интервью, опубликованном на Fishnews.

Сезон «А» 2020 года стал рекордным за всю историю компании, заявил Виктор Литвиненко. Вылов минтая по сравнению с показателем прошлого года увеличился почти на 10 тыс. тонн. Руководитель РРПК выразил уверенность, что рыбаки успешно освоят квоты.

«Зимняя охотоморская минтаевая путина начинается первой, и мы готовимся к ней заблаговременно и очень тщательно. Это касается и подбора и подготовки экипажа, и ремонта и модернизации флота. Богатый улов, добытый рыбаками РРПК, стал результатом грамотного подхода к работе. Выверенный прогноз добычи, отлаженная логистика в море и собственный флот — вот составляющие успеха достижения таких показателей», – подчеркнул Виктор Литвиненко.

«С января по апрель на промысле находилось 14 судов компании. «Все экипажи в нынешний зимне-весенний период отработали стабильно. Если брать в абсолютных показателях, то лидером можно считать команду БМРТ «Березина». Под командованием капитана Николая Могруна экипаж существенно перевыполнил план не только по добыче, но и по производственным показателям», – поделился успехами генеральный директор РРПК.

Он отметил, что флот также добился высоких показателей выполнения плана производства. «Большинство на промысле выполнили или перевыполнили план выпуска готовой рыбной продукции с начала года. Хорошие показатели у нас и по выпуску икры - почти 6000 тонн (+ 1 тыс. тонн к плану)», – сообщил Виктор Литвиненко.

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