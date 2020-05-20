20 мая 2020 года

Амурские рыбаки ждут решения по летним лососям

Заседание региональной комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о промысле горбуши в Амуре и лимане, ожидается до 25 мая, сообщил на онлайн-конференции Fishnews президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

Напомним, что прогноз по добыче горбуши на Амуре и в лимане на 2020 г. составляет около 3 тыс. тонн. Вопрос об открытии промышленного лова обсуждался на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета 14 мая.

В Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края считают, что открытие промысла оправданно. Запасы летней кеты находятся в депрессивном состоянии, но по горбуше этого сказать нельзя, отметил руководитель АПРОХК Сергей Рябченко на онлайн-конференции Fishnews. Есть прогноз в 3 тыс. тонн - нужно работать, полагает он.

Президент ассоциации сообщил, что отраслевая наука уже дала рекомендации по открытию промысла. Предполагаемый срок старта добычи - с 10 июня. По новым правилам, установлены предельные сроки, в которые региональные комиссии по анадромным должны определять периоды начала промысла и объемы вылова по пользователям. Это не меньше чем за 15 календарных дней до даты, которую отраслевая наука рекомендовала для начала осуществления соответствующих видов рыболовства.

Чтобы уложиться в срок, комиссия должна рассмотреть вопрос по горбуше до 25 мая, рассказал Сергей Рябченко. Он добавил, что обратился по этому поводу в краевое правительство.

Руководитель АПРОХК также считает избыточными ограничения, которые предлагаются по бассейну Амура и лиману, - запрет плавных сетей и требования к стационарным орудиям лова. В результате предложенных ограничений блокируется 40-45% высокоэффективных «заездков» в Амурском лимане, обратил внимание президент ассоциации.

Заседание ДВНПС, как и другие встречи, показало, что участники промысла в бассейне Амура так и не приблизились к общим подходам в регулировании. Нужно искать компромиссы, иначе реку могут и вовсе закрыть для рыбаков, отметил Сергей Рябченко.

Свою позицию по поводу регулирования промысла на Амуре и лимане Fishnews ранее озвучили руководители и других объединений Хабаровского края.

Fishnews