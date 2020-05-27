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Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Андрей Здетоветский: Изменения по учету уловов - правильный шаг

Изменения по учету уловов лососей планируется внести в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна. Это позволит привести механизмы контроля за промыслом в соответствие с современной практикой его ведения, отмечает министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский.

Напомним, что камчатские специалисты предложили предусмотреть в правилах рыболовства для Дальневосточного бассейна возможность отчитываться о видовом составе уловов лососей уже после доставки на берег. Также был предложен механизм корректировки общего веса улова. Инициатива, озвученная ассоциацией добытчиков лососей Камчатки, была проработана специалистами КамчатНИРО. Подготовленные предложения согласовывались с пограничной службой, территориальным управлением Росрыболовства и краевым минрыбхозом, после чего были включены в проект приказа Минсельхоза России.

«Те механизмы контроля, которые очень давно были предусмотрены в правилах рыболовства, не соответствуют интенсивности промысла и современным реалиям. Поэтому встал вопрос о том, чтобы усовершенствовать схему контроля вслед за развитием рыбопромышленного комплекса», - прокомментировал важность поправок в интервью Fishnews Андрей Здетоветский.

В 2018 г. в правилах уже отразили особенности учета уловов, которые доставляются в прибрежные регионы в живом, свежем и охлажденном виде. Таким образом, правила теперь учитывают специфику работы современных судов с RSW-танками.

«Компании строят такой флот, эффективно его используют. При этом не возникает никаких нареканий со стороны органов контроля, пограничной службы. То есть можно и наладить контроль, и внедрять эффективные технологии промысла», - обратил внимание глава краевого минрыбхоза.

Теперь необходимо, чтобы нормативная база отвечала и потребностям лососевого промысла, подчеркнул министр.

Первоначальный прогноз по вылову тихоокеанских лоcосей на Камчатке составляет около 240 тыс. тонн. Основные принципы проведения путины определены на заседании краевой комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб.

Fishnews

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