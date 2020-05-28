28 мая 2020 года

Рыбаки рассчитывают на конструктив по перегрузам

Невозможность перегрузки продукции в «районах укрытия» приводит к серьезным потерям для отрасли - проблему нужно урегулировать, отмечают в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота. К решению вопроса подключился профильный комитет Совета Федерации.

Напомним, что в январе 2019 г. вступили в силу законодательные изменения о пересечении госграницы на море. У судов с «закрытой» границей осталась возможность в упрощенном формате заходить в 12-мильную зону, чтобы выполнить перегруз в непогоду. Но это было предусмотрено только для уловов водных биоресурсов.

Невозможность перегрузов продукции обернулась проблемами для рыбаков. Потери отрасли в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота оценивают в 5 млрд рублей в год. Важно решить вопрос с использованием «районов укрытия» и для безопасности моряков.

«Речь идет об обеспечении безопасности мореплавания при перегрузах продукции, снабжения. Самые высокие риски – это пересадка людей на другой борт во время шторма», - отметил президент АСРФ Алексей Осинцев.

Скорейшее положительное решение вопроса важно для сохранения устойчивости отрасли и обеспечения бесперебойной работы промыслового флота, подчеркнули в объединении.

«Ассоциация уделяет особое внимание этой теме с момента ее возникновения. АСРФ ведет постоянный диалог с регулятором и другими контролирующими ведомствами с 2018 года», - подчеркнул собеседник Fishnews.

Вопрос с перегрузами обсуждался на рабочей группе у первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Митина. АСРФ в апреле представила свои аргументы и расчеты - они легли в основу обращения сенатора к регулятору.

«На рассмотрение в Минсельхоз и ФСБ Сергеем Герасимовичем Митиным направлен соответствующий законопроект и обоснования к нему. Отрасль надеется на конструктивный подход госорганов», - сообщил президент ассоциации.

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