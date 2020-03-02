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Вопрос о перегрузах в районах укрытия подняли в Совфеде на заседании рабочей группы по мониторингу подзаконных актов в области рыболовства и аквакультуры. Фото пресс-службы СФ

Сенаторы возьмут на контроль перегрузы

Первый зампредседателя профильного комитета СФ Сергей Митин поручил до середины апреля проанализировать вопрос с перегрузами рыбопродукции в районах укрытия и попытаться сблизить позиции рыбаков и пограничников.

Вернут ли рыболовным судам возможность перегружать рыбопродукцию в районах укрытия, спасаясь от плохой погоды? Этот вопрос поднял президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей Осинцев на заседании рабочей группы по мониторингу подзаконных актов в области рыболовства и аквакультуры, действующей при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Первый зампредседателя комитета Сергей Митин, возглавляющий рабгруппу, рассказал о поступивших обращениях от отраслевых ассоциаций и бизнеса. «Все эти обращения содержат вопрос о возможности осуществлять неоднократное пересечение госграницы для перегрузки продукции из водных биоресурсов с борта рыбопромыслового судна на борт транспортного судна во внутренних морских водах и территориальном море в зонах укрытия при неблагоприятных гидрометеорологических условиях», – сформулировал сенатор предмет дискуссии.

Он напомнил, что этот вопрос возник сразу после вступления в силу поправок в закон о госгранице. Как сообщает корреспондент Fishnews, в новой редакции возможность перегруза в штормовых укрытиях осталась только для уловов, но не для произведенной из них продукции.

Алексей Осинцев указал, что из-за штормов перегрузы непосредственно в районе промысла зачастую невозможны. «Переходы до безопасных районов и ожидание погодных условий вычеркивают из путины каждого судна по нескольку суток», – подчеркнул глава АСРФ.

По мнению рыбаков, запрет на перегруз в районах укрытия, как и требования осуществлять его в присутствии должностных лиц погранслужбы, уже неактуальны, поскольку рыбная продукция в любом случае подлежит доставке в российский порт. Зато выгода в случае их отмены будет весьма ощутима. «Экономический эффект только при добыче минтая и сельди, а это половина морских уловов, составит не менее 5 млрд рублей в год», – именно столько, по подсчетам ассоциации, сейчас недополучает отрасль.

Представитель департамента береговой охраны Погранслужбы ФСБ России Олег Волков доложил, что мнение пограничников в этом вопросе остается неизменным: «Не считаем целесообразным вносить изменения и остаемся на своей позиции». Он указал, что рыбаки могут воспользоваться режимом «открытой границы» и избежать проблем с перегрузами, которые, по его словам, касаются «лишь определенной категории судов», а именно «незаходных».

«Принимая во внимание, что затрагивается деятельность судов, ориентированных на экспорт продукции из водных биоресурсов, создается соответствующая конкуренция», – заявил представитель ведомства. Иначе суда, «у которых граница закрыта и которые в свободном доступе могут и перегружаться, и доставлять любую продукцию из водных биоресурсов для конечного потребителя», будут находиться в более выгодном положении, считают в Погранслужбе.

С такой аргументацией согласно и Росрыболовство. Замглавы федерального агентства Петр Савчук признал, что безопасность рыбаков в приоритете, но с правовым пробелом в части «незаходных» судов надо что-то делать. «Это очень серьезная угроза с точки зрения государственных интересов», – предупредил он, добавив, что у судовладельцев выстроены логистические цепочки по снабжению судов в иностранных портах тарой, продуктами, топливом, а также их ремонту, и эти деньги не попадают в страну.

«Сегодня 200 млн долларов уходят чисто за рубеж», – возмутился Петр Савчук, уточнив, что ни одна из рыбопромышленных компаний не выбрала механизм «открытой границы», хотя такая возможность у них была. «Росрыболовство придерживается позиции не менять сейчас закон», – резюмировал он.

Проблему тем не менее нельзя игнорировать, указал Сергей Митин, подчеркнув, что соблюдение государственных интересов безусловно в приоритете. Сенатор отметил, что можно рассмотреть и другие варианты разрешения этой коллизии помимо очередной правки законодательства.

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максим Козлов попросил регулятора не смешивать сразу все вопросы, поскольку в случае с перегрузами речь идет прежде всего о риске для экипажей. Использовать закон о госгранице как инструмент принуждения судов к заходу в российские порты, по его словам, нецелесообразно и неэффективно: «И закон до конца по сути не работает, и мы людей подвергаем опасности».

«Если есть государственная задача, чтобы суда рыбопромыслового флота заходили в порт, чтобы они открывали границу, то должен быть отдельный нормативный документ», – уверен руководитель АРСО

Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза Евгений Кац обратил внимание, что у рыбаков и пограничных органов сейчас абсолютно противоположные точки зрения на ситуацию. «Наша задача как Минсельхоза сблизить позиции и понять, либо как нужно работать в условиях действующего законодательства, либо на какой другой этап перейти», – изложил он намерения министерства.

В завершение обсуждения Сергей Митин предложил АСРФ собрать группу специалистов, чтобы всесторонне разобраться в вопросе перегрузов и найти консенсус. «Давайте в таком исследовательском режиме, допустим, дадим себе март и половину апреля, чтобы в течение полутора месяцев прийти к какой-то более-менее ясности. Потому что я согласен с коллегами, вопрос дискуссионный», – заключил руководитель рабгруппы.

По словам Алексея Осинцева, обсуждение показало, что проблему все-таки удалось донести до законодателей. «Мы нашли понимание, что этот вопрос будет проработан, и необходима аргументация как с той, так и с другой стороны. Также регулятор выразил мнение, что необходимо сблизить позиции рыбаков и Пограничной службы. Думаю, что с учетом всех этих факторов и экономической эффективности мы достигнем результата», – прокомментировал президент ассоциации итоги заседания.

Fishnews

  • Вопрос о перегрузах в районах укрытия подняли в Совфеде на заседании рабочей группы по мониторингу подзаконных актов в области рыболовства и аквакультуры. Фото пресс-службы СФ
  • Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН. Фото пресс-службы СФ
  • Заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК и директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза Евгений КАЦ. Фото пресс-службы СФ
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