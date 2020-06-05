05 июня 2020 года

Георгий Мартынов: Заказы рыбаков - это вклад в развитие всей экономики

Закладка судов для крабового промысла показала, что рыбацкие компании на Дальнем Востоке остаются важнейшим двигателем экономического развития, считает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Целый ряд инвестиционных проектов реализуют рыбопромышленные компании в Приморском крае. 2 июня на Находкинском судоремонтном заводе заложили 8 судов для добычи краба холдинг «Антей» и компания «ТРК». Еще 5 краболовов строит «Восточная верфь». Размещены заказы на постройку флота для крабового промысла и в Хабаровском крае.

«Заказы новых судов как нельзя лучше демонстрируют: рыбная промышленность на Дальнем Востоке – настоящий драйвер для развития других отраслей. Причем строительство здесь судов дает возможность восстанавливать и судоремонт, чтобы суда приходили обслуживаться в регион», – заявил Fishnews президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Руководитель АРПП отметил, что изучается возможность использования зарубежного опыта для успешной реализации проектов.

При этом, напомнил президент ассоциации, государству нужно поддержать компании, которые решились строить суда в Дальневосточном регионе, ведь речь идет об очень серьезной работе. Необходимо продумать и меры по развитию верфей.

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