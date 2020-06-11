АТФ строит планы на Севморпуть
Архангельск должен рассматриваться как один из приоритетных хабов для перевозки рыбы по Севморпути, уверен исполнительный директор АТФ Сергей Несветов. Сроки доставки рыбы до Москвы в этом случае сокращаются до 18–19 дней – в три раза быстрее, чем по железной дороге.
К началу лососевой путины государство вновь вернулось к активному обсуждению перспектив Северного морского пути (СМП) как регулярного маршрута по доставке рыбной продукции с Дальнего Востока в центральные регионы страны. В конце мая на совещании у президента этот вопрос поднял врио губернатора Камчатки Владимир Солодов. Владимир Путин поручил правительству с участием Росатома и РЖД до 1 июля проработать вопрос сокращения затрат на перевозку рыбы по СМП.
В развитии проекта заинтересованы и северные порты европейской части России, у которых уже есть опыт работы с дальневосточными партнерами. Так, в 2017 г. транспортный рефрижератор «Гармония» доставил более 3 тыс. тонн рыбной продукции в Архангельск. Опыт оказался успешным, и через год рейс повторился. В 2019 г. по Севморпути прошли уже два судна с рыбой, которые привезли в Архангельск 5,7 тыс. тонн рыбопродукции.
С точки зрения инфраструктуры Архангельск готов к регулярным поставкам рыбы Севморпутем, считает исполнительный директор Архангельского тралового флота (АТФ) Сергей Несветов. «У АТФ есть рыбный порт, способный принимать такие суда, есть крановое хозяйство и холодильные мощности на 5 тыс. тонн единовременного хранения, – рассказал он Fishnews. – Если говорить о контейнерных перевозках, то мы располагаем оборудованными площадками с возможностью подключения 300 крупнотоннажных рефконтейнеров. Кроме того, в Архангельске действуют и другие порты, например участок «Экономия», который как раз специализируется на контейнерных грузах».
Средний срок доставки грузов с Дальнего Востока до Архангельска по Севморпути составляет 12–14 дней, соответственно, до Москвы рыба доезжает на 18-й – 19-й день от начала путешествия. Для сравнения доставка традиционным способом по железной дороге из Владивостока до Москвы занимает 45–60 дней.
«Думаю, что Архангельск в этом смысле ничуть не уступает Мурманску, а с точки зрения удаленности от крупных городов центральной России у него даже выигрывает. Например, до Москвы отсюда раза в полтора ближе. Поэтому считаю, что Архангельск нельзя сбрасывать со счетов, он должен рассматриваться как один из приоритетных хабов в этом проекте», – подчеркнул Сергей Несветов.
В прошлом году перевозка рыбопродукции по Северному морскому пути до Архангельска обходилась в 14–18 рублей за килограмм, что также заметно ниже расценок, которые предлагают железнодорожники в пик лососевой путины. И сроки, и тарифы оказались достаточно привлекательными для рыбаков, поэтому АТФ намерен продолжать сотрудничество с дальневосточными партнерами. В этом году количество рейсов, следующих северным коридором, планируется увеличить до трех, а объемы дальневосточной рыбы – до 9 тыс. тонн.
«Развитие регулярных перевозок рыбы по Севморпути интересно АТФ по двум направлениям. Во-первых, иногда у нас возникает необходимость прямой доставки нашей продукции в Юго-Восточную Азию, и этот маршрут мог бы рассматриваться, если бы там были стабильные линии и разумные тарифы. А во-вторых, здесь АТФ выступает и как оператор рыбного порта. Мы заинтересованы задействовать и порт, и перевалочные емкости, и холодильные мощности, для того чтобы обеспечивать этот поток», – уточнил исполнительный директор компании.
Он также обратил внимание, что для доставки рыбы стоит рассматривать не только атомный лихтеровоз «Севморпуть», о котором шла речь на недавнем совещании в Росрыболовстве. «Существует достаточно транспортов, которые могли бы делать такие рейсы, и более того, они их уже делают. Все-таки «Севморпуть» – это большой лихтеровоз, и на мой взгляд, не самый удобный для таких операций. Не стоит исключать и другие варианты», – отметил Сергей Несветов.
Fishnews