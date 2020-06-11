11 июня 2020 года

АТФ строит планы на Севморпуть

Архангельск должен рассматриваться как один из приоритетных хабов для перевозки рыбы по Севморпути, уверен исполнительный директор АТФ Сергей Несветов. Сроки доставки рыбы до Москвы в этом случае сокращаются до 18–19 дней – в три раза быстрее, чем по железной дороге.

К началу лососевой путины государство вновь вернулось к активному обсуждению перспектив Северного морского пути (СМП) как регулярного маршрута по доставке рыбной продукции с Дальнего Востока в центральные регионы страны. В конце мая на совещании у президента этот вопрос поднял врио губернатора Камчатки Владимир Солодов. Владимир Путин поручил правительству с участием Росатома и РЖД до 1 июля проработать вопрос сокращения затрат на перевозку рыбы по СМП.

В развитии проекта заинтересованы и северные порты европейской части России, у которых уже есть опыт работы с дальневосточными партнерами. Так, в 2017 г. транспортный рефрижератор «Гармония» доставил более 3 тыс. тонн рыбной продукции в Архангельск. Опыт оказался успешным, и через год рейс повторился. В 2019 г. по Севморпути прошли уже два судна с рыбой, которые привезли в Архангельск 5,7 тыс. тонн рыбопродукции.

С точки зрения инфраструктуры Архангельск готов к регулярным поставкам рыбы Севморпутем, считает исполнительный директор Архангельского тралового флота (АТФ) Сергей Несветов. «У АТФ есть рыбный порт, способный принимать такие суда, есть крановое хозяйство и холодильные мощности на 5 тыс. тонн единовременного хранения, – рассказал он Fishnews. – Если говорить о контейнерных перевозках, то мы располагаем оборудованными площадками с возможностью подключения 300 крупнотоннажных рефконтейнеров. Кроме того, в Архангельске действуют и другие порты, например участок «Экономия», который как раз специализируется на контейнерных грузах».

Средний срок доставки грузов с Дальнего Востока до Архангельска по Севморпути составляет 12–14 дней, соответственно, до Москвы рыба доезжает на 18-й – 19-й день от начала путешествия. Для сравнения доставка традиционным способом по железной дороге из Владивостока до Москвы занимает 45–60 дней.

«Думаю, что Архангельск в этом смысле ничуть не уступает Мурманску, а с точки зрения удаленности от крупных городов центральной России у него даже выигрывает. Например, до Москвы отсюда раза в полтора ближе. Поэтому считаю, что Архангельск нельзя сбрасывать со счетов, он должен рассматриваться как один из приоритетных хабов в этом проекте», – подчеркнул Сергей Несветов.

В прошлом году перевозка рыбопродукции по Северному морскому пути до Архангельска обходилась в 14–18 рублей за килограмм, что также заметно ниже расценок, которые предлагают железнодорожники в пик лососевой путины. И сроки, и тарифы оказались достаточно привлекательными для рыбаков, поэтому АТФ намерен продолжать сотрудничество с дальневосточными партнерами. В этом году количество рейсов, следующих северным коридором, планируется увеличить до трех, а объемы дальневосточной рыбы – до 9 тыс. тонн.

«Развитие регулярных перевозок рыбы по Севморпути интересно АТФ по двум направлениям. Во-первых, иногда у нас возникает необходимость прямой доставки нашей продукции в Юго-Восточную Азию, и этот маршрут мог бы рассматриваться, если бы там были стабильные линии и разумные тарифы. А во-вторых, здесь АТФ выступает и как оператор рыбного порта. Мы заинтересованы задействовать и порт, и перевалочные емкости, и холодильные мощности, для того чтобы обеспечивать этот поток», – уточнил исполнительный директор компании.

Он также обратил внимание, что для доставки рыбы стоит рассматривать не только атомный лихтеровоз «Севморпуть», о котором шла речь на недавнем совещании в Росрыболовстве. «Существует достаточно транспортов, которые могли бы делать такие рейсы, и более того, они их уже делают. Все-таки «Севморпуть» – это большой лихтеровоз, и на мой взгляд, не самый удобный для таких операций. Не стоит исключать и другие варианты», – отметил Сергей Несветов.

Fishnews