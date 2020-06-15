15 июня 2020 года

Владимир Григорьев: Рыбаки несут убытки из-за действий пограничников

Проблема избыточных административных барьеров со стороны погранслужбы по-прежнему актуальна для рыбаков, отмечает председатель правления Союза рыбопромышленников Севера (СРПС) Владимир Григорьев. В результате бизнес несет серьезные потери, подчеркнул он.

Так, рыбаки столкнулись с претензиями контролирующих органов из-за выпуска продукции из отходов на судах, работающих в режиме прибрежного рыболовства. Объяснения – рыбная мука и консервированная печень не относятся к продукции в живом, свежем и охлажденном виде, а значит, нарушаются требования законодательства о «прибрежке».

К сожалению, пока ситуация не изменилась, рассказал Fishnews председатель правления Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев.

«Пограничники придерживаются однозначной позиции: рыбакам следует добиться внесения поправок в закон о рыболовстве. Чтобы было четко прописано, что можно, а что нельзя. Это относится и к коэффициенту выхода готовой продукции, и к производству рыбной муки, и к выпуску консервов из печени. До настоящего времени предприятия продолжают штрафовать», – сообщил руководитель объединения. Привел Владимир Григорьев и другие примеры.

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