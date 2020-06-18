18 июня 2020 года

Северные Курилы: жизнь продолжается

Предприятия Северных Курил в непростых условиях пандемии в срок подготовились к лососевой путине. Тем не менее целый ряд вопросов требует решения.

Работу рыбной отрасли на Парамушире обсудили на онлайн-конференции Fishnews промышленники, руководство агентства по рыболовству Сахалинской области и региональной ассоциации рыбопромышленных предприятий.

Лососевая путина на Северных Курилах стартовала с 16 июня – это один из первых районов Сахалинской области, который начинает промысел красной рыбы. Всего к добыче в Северо-Курильской зоне и Камчатско-Курильской подзоне (в границах региона) рекомендовано около 6,5 тыс. тонн разных видов тихоокеанских лососей. Это горбуша, кета, нерка, кижуч. Промысловики уже приступили к работе, сообщил руководитель регионального агентства по рыболовству Иван Радченко.

Как и другие предприятия, компании Парамушира должны соблюдать специальные меры безопасности по завозу работников. Конечно, это вызвало трудности, но в целом с ними удалось справиться, рассказали рыбопромышленники. «Понимая всю ситуацию, мы заранее подготовились», – отметил заместитель директора компании «Гранис» Дмитрий Макаренко.

Транспортная схема и в обычные времена непростая, а теперь потребовалось учитывать карантинные меры. В том числе при завозе специалистов по наладке оборудования для береговой переработки. Этот вопрос решается совместными усилиями – помогают ассоциация, областное агентство по рыболовству, рассказал Сергей Ким, один из учредителей компании «Алаид».

«Мы стараемся приложить все возможные усилия, чтобы оптимизировать процессы доставки людей и их помещения на обсервацию», – сообщил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максим Козлов.

Одна из актуальных тем – как в нынешних условиях обеспечить реализацию инвестиционных проектов. Рыбаки на Парамушире участвуют в программе инвестквот: «Алаид» в ближайшее время должен сдать завод по производству продукции глубокой переработки. Компания к этому готова, рассказал Сергей Ким. Только после ввода предприятия в эксплуатацию, пользователь сможет получить квоты вылова. Однако для этого производство должна принять специальная комиссия из представителей федеральных ведомств. Сейчас, когда в стране действуют ограничения по перемещению людей, встает вопрос: как будет осуществляться приемка.

Областное агентство готово со своей стороны сделать все необходимое, чтобы до 1 сентября эта работа была выполнена и компании могли со следующего года получить объемы под реализованные проекты, заявил Иван Радченко.

Тема актуальна не только для Сахалинской области – заводы в этом году должны сдавать и в других регионах, обратил внимание Максим Козлов. Рыбаки рассчитывают, что Росрыболовство даст четкую информацию по этой проблеме.

Рыбная отрасль, как и другие сферы экономики, уже ощущает влияние пандемии. Новые расходы, слом привычных логистических схем, непредсказуемая ситуация на рынках – со всем этим столкнулись предприятия. Иван Радченко сообщил, что по поручению губернатора Валерия Лимаренко прорабатывается механизм возмещения расходов на обсервацию работников для рыбной отрасли.

Fishnews