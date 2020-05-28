28 мая 2020 года

География путины: когда и где стартует добыча лосося на Сахалине и Курилах

С начала июня начнется включаться в лососевую путину Сахалинская область. О принципах организации промысла рассказали в региональном агентстве по рыболовству.

С 21 мая на Восточном Сахалине разрешен любительский лов симы. Рыбалка идет на лицензионных участках.

С начала лета путина стартует для промышленных предприятий. Добыча горбуши раньше всего откроется на юго-западном Сахалине (участок от мыса Погиби до мыса Крильон): рыбаки здесь могут приступить к работе уже с 1 июня. С 16 июня лососевый сезон стартует на Северных Курилах.

С 1 июля к путине подключатся северо-восточное побережье (участок от мыса Елизаветы до мыса Терпения) и юго-восток Сахалина (участок от мыса Соймонова до мыса Анива). С 15 июля – залив Терпения. Компании предлагали открыть промысел с начала июля, но наука настояла на том, что в связи с низкими подходами горбуши и необходимостью заполнения нерестилищ реки Поронай нужно оставить именно такие сроки, сообщил Fishnews руководитель агентства Иван Радченко.

Согласно рекомендациям ученых, в этом году решено не открывать промысел в заливе Анива. Также планируется, что длина центрального крыла неводов на участке от мыса Терпения до мыса Крильон будет ограничена 1,5 км – проект приказа Минсельхоза России, устанавливающий ограничения на путину, был размещен на профильном портале regulation.gov.ru в мае.

На заседании Дальневосточного научно-промыслового совета, проходившем в феврале, обсуждался вопрос эффективности проходных дней на Сахалине. На северо-востоке острова планируется испробовать альтернативный способ пропуска лосося на нерестилища.

Также по итогам майского заседания ДВНПС предложил Всероссийскому институту рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) актуализировать критерии установки рыбоучетных заграждений (РУЗ).

Лов лосося на острове Итуруп начнется 11 июля, на Кунашире – 1 августа. В этом году на Южно-Курильскую промысловую зону приходятся основные прогнозы по вылову красной рыбы в Сахалинской области. По данным специалистов, здесь можно будет поймать более 46 тыс. тонн горбуши, кеты и нерки. Основные объемы ожидаются на Итурупе.

В целом в этом году в островном регионе прогнозируется вылов практически 92 тыс. тонн тихоокеанских лососей, отметил глава агентства. В дальнейшем рекомендованный вылов будет уточняться.

Подготовка к лососевой путине в Сахалинской области, как и в других регионах Дальнего Востока, проходит в условиях ограничений, введенных из-за коронавируса. Люди, которые прилетают на острова работать с других территорий, должны 14 дней находиться на изоляции. Губернатор Валерий Лимаренко поддержал идею субсидировать рыбопромышленным предприятиям расходы на обсервацию работников.

Fishnews