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Владимир ПУТИН в режиме видеоконференции провел совещание по вопросам ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Красноярском крае. Фото пресс-службы главы государства

О планах по спасению таймырской рыбы доложили президенту

Президент Владимир Путин провел совещание о ходе ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае. Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков рассказал о готовящейся экспедиции и необходимости строительства двух рыборазводных заводов.

Напомним, 29 мая в Норильске получил повреждения резервуар хранения дизельного топлива, произошла утечка около 21 тыс. кубометров нефтепродуктов. 3 июля президент Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Для оценки ущерба водным биоресурсам и среде их обитания сформирована специальная комиссия.

Совещание по ситуации с разливом топлива в Красноярском крае глава государства провел 19 июня. Стенограмма видеоконференции опубликована на сайте главы государства.

«Росрыболовством была организована работа по оценке влияния произошедшей аварии на водные биоресурсы. Были отобраны гидрологические пробы, всего 84 пробы было сделано зообентоса, зоопланктона, – доложил руководитель ведомства Илья Шестаков. – Для полноценной оценки нанесенного ущерба мы приняли решение о проведении масштабной экспедиции, которая пройдет в июле».

Экспедиция охватит озеро Пясино и течение реки Пясина до Карского моря, сообщили Fishnews в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству.

Руководитель ведомства отметил, что, по предварительным оценкам, на восстановление баланса водно-биологических ресурсов потребуется не менее десяти лет.

«И потребуются, конечно, значительные средства. Поскольку у нас воспроизводственных заводов недостаточно в Красноярском крае, потребуется строительство еще двух рыборазводных заводов, для того чтобы обеспечить выпуск малька», – сообщил Илья Шестаков. По информации ведомства, к воспроизводству в качестве компенсации ущерба наука рекомендовала сибирского осетра и сиговые виды рыб.

Руководитель Росрыболовства обещал по итогам экспедиции в августе представить окончательный расчет и доклад.

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