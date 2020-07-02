02 июля 2020 года

Деликатесы от «Антея» стали визитной карточкой Приморья

Группа компаний «Антей» открыла фирменный рыбный магазин в международном аэропорту Владивосток. Там представлены деликатесы как собственного производства холдинга, так и от других компаний.

Новая торговая точка «Антея» расположена в общей зоне на первом этаже аэровокзала. Владивостокский аэропорт выбран неслучайно. Через воздушный хаб столицу Приморья покидают гости – туристы, предприниматели, студенты. Для них представленные в магазине деликатесы станут визитной карточкой богатого на рыбу и морепродукты региона.

Холодильные витрины изобилуют морскими лакомствами – красная икра, крабы разных видов и разного приготовления, креветка, разнообразная продукция из лососей, олюторская сельдь, пресервы и консервы, сушено-вяленая продукция. Здесь же можно приобрести биологически активные добавки и многое другое, сообщает корреспондент Fishnews.

Однако магазин предлагает рыбные товары и других производителей. «Нам приятно, если гости приморской столицы будут увозить с собой наборы нашей фирменной продукции, – рассказал вице-президент ГК «Антей» Игорь Михнов. – Но в интересах покупателей мы расширяем ассортимент за счет продукции других компаний, в первую очередь местных. Так, чтобы удовлетворить любой вкус».

По словам продавцов, большим спросом у посетителей пользуется то, что тесно ассоциируется в массовом сознании с Приморьем, – крабы, икра, креветка, трепанг. Популярна продукция из красной рыбы, сардины-иваси и олюторской сельди. Неплохо покупают биологически активные добавки, консервы из дальневосточных моллюсков (гребешок, трубач, спизула) и многое другое.

В Приморском крае это первый фирменный магазин группы компаний. Игорь Михнов подчеркнул, что выстраивание вертикально интегрированного холдинга, ориентированного на глубокую переработку, – последовательная политика «Антея».

Полный текст и больше фото – в рубрике «События» на сайте Fishnews.