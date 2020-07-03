03 июля 2020 года

Власти Камчатки готовят механизмы для развития прибрежных поселков

Совместная работа рыбацких предприятий и властей региона – одна из возможностей для развития прибрежных поселков, считает глава Камчатского края Владимир Солодов.

Проблему развития прибрежных населенных пунктов Владимир Солодов прокомментировал, отвечая на вопросы жителей региона в прямом эфире, сообщает корреспондент Fishnews.

Рыбная промышленность остается одной из ключевых для Камчатки, предприятия отрасли являются основными работодателями для целого ряда районов.

Владимир Солодов сообщил, что выступил с инициативой о заключении соглашений по социально-экономическому развитию между крупными рыбопромышленниками и краем. Такое сотрудничество будет направлено на то, чтобы люди в прибрежных поселках чувствовали больше отдачи от деятельности рыбохозяйственного комплекса.

Глава Камчатского края ранее также поручил подготовить новую стратегию развития рыбохозяйственного комплекса. Документ отразит важнейшие вопросы отрасли.

Fishnews