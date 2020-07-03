Новости
Рыбопромышленники Дальнего Востока планируют построить на российских верфях еще 11 судов под инвестквоты

Дальний Восток приготовил новые проекты под инвестквоты

В рамках закона об инвестиционных квотах, подписанного президентом четыре года назад, рыбопромышленники планируют построить на российских верфях еще 11 судов для промысла на Дальнем Востоке.

Компании Дальневосточного региона обновляют флот в рамках программы инвестиционных квот. В пятом этапе заявительной кампании приняли участие со своими проектами Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина, Рыбокомбинат «Островной», Рыбоперерабатывающий завод «Сокра», ООО «Алаид». Все заявки успешно прошли отбор специальной комиссии, в Росрыболовстве Fishnews сообщили, что готовят договоры о закреплении долей инвестиционных квот.

Общую сумму инвестиций ведомство оценило более чем в 3,5 млрд рублей. Компании выразили готовность построить 11 судов – 6 малотоннажных и 5 малотоннажных. После ввода нового флота в эксплуатацию предприятия получат квоты добычи разнорыбицы в Южно-Курильской, Северо-Курильской зонах и Камчатско-Курильской, Западно-Камчатской подзонах.

Шесть судов планируется построить на Дальнем Востоке. Программа может обеспечить работой и судостроителей Приморья.

Изменения в законодательство о рыболовстве, предусматривающие введение инвестиционных квот, президент Владимир Путин подписал ровно четыре года назад – 3 июля 2016 г. Как отмечали власти, механизм инвестквот должен стимулировать строительство судов на отечественных верфях и развитие береговой переработки водных биоресурсов – с созданием рабочих мест и привлечением дополнительных вложений в отрасль.

Также на Дальнем Востоке сейчас строятся суда под крабовые квоты. Здесь реализован принцип «где ловим, там и строим», обеспечивающий приоритет для верфей ДФО.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: дальний востокросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

В непростых условиях отрасль работает стабильно

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Лев БОЧАРОВ

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

Лев БОЧАРОВ

Заказ отраслевой науке генерируется с учетом интересов бизнеса

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КОЗЛОВ. Фото пресс-службы Минвостокразвития

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики

Александр КОЗЛОВ

Заказы рыбаков – это новые возможности для наших верфей

Все материалы

Интервью

Генеральный директор Expo Solutions Group (ESG) Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Отрасли не хватает живого общения

Заведующий сектором оперативного прогнозирования условий среды и промысла лаборатории промысловой океанографии Тихоокеанского филиала ВНИРО, начальник научно-исследовательской станции «Океаническая» Дмитрий АНТОНЕНКО

Заведующий профильным сектором лаборатории промысловой океанографии ТИНРО

Дмитрий АНТОНЕНКО

Куда уходит сайра

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Коронавирус бросил нам новые вызовы

Начальник ФГБУ «Главрыбвод» Дан БЕЛЕНЬКИЙ

Начальник ФГБУ «Главрыбвод»

Дан БЕЛЕНЬКИЙ

Заводы Главрыбвода перестраиваются на более ценные виды рыб

Все интервью

Личное мнение

Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера (СРПС) Владимир ГРИГОРЬЕВ

Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера

Владимир ГРИГОРЬЕВ

Рыбаки несут убытки из-за действий пограничников

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

Александр ДУПЛЯКОВ

Новое требование для промысла краба грозит потерями для отрасли

Все материалы

Крупным планом

Замороженный улов северной креветки

Северная креветка завоевывает рынок

Конструкторское бюро «Восток» разработало проект среднего траулера, по характеристикам соответствующий целому ряду различных типов объектов инвестиций

Азимут на восток

АРПП укрепляет позиции

АРПП укрепляет позиции

По итогам прошлого года предприятия Росрыбхоза произвели 204,5 тыс. тонн продукции товарной аквакультуры

Совет Росрыбхоза утвердил новые задачи

Все материалы

События

Магазин оформлен в единой для всего аэропорта цветовой гамме

Деликатесы от «Антея» стали визитной карточкой Приморья

В кругосветной экспедиции приняли участие все три знаменитых учебных барка Росрыболовства – «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн». Фото с сайта кругосветной экспедиции russiansails2020.ru

Под «Парусами мира»

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.