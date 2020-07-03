03 июля 2020 года

Дальний Восток приготовил новые проекты под инвестквоты

В рамках закона об инвестиционных квотах, подписанного президентом четыре года назад, рыбопромышленники планируют построить на российских верфях еще 11 судов для промысла на Дальнем Востоке.

Компании Дальневосточного региона обновляют флот в рамках программы инвестиционных квот. В пятом этапе заявительной кампании приняли участие со своими проектами Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина, Рыбокомбинат «Островной», Рыбоперерабатывающий завод «Сокра», ООО «Алаид». Все заявки успешно прошли отбор специальной комиссии, в Росрыболовстве Fishnews сообщили, что готовят договоры о закреплении долей инвестиционных квот.

Общую сумму инвестиций ведомство оценило более чем в 3,5 млрд рублей. Компании выразили готовность построить 11 судов – 6 малотоннажных и 5 малотоннажных. После ввода нового флота в эксплуатацию предприятия получат квоты добычи разнорыбицы в Южно-Курильской, Северо-Курильской зонах и Камчатско-Курильской, Западно-Камчатской подзонах.

Шесть судов планируется построить на Дальнем Востоке. Программа может обеспечить работой и судостроителей Приморья.

Изменения в законодательство о рыболовстве, предусматривающие введение инвестиционных квот, президент Владимир Путин подписал ровно четыре года назад – 3 июля 2016 г. Как отмечали власти, механизм инвестквот должен стимулировать строительство судов на отечественных верфях и развитие береговой переработки водных биоресурсов – с созданием рабочих мест и привлечением дополнительных вложений в отрасль.

Также на Дальнем Востоке сейчас строятся суда под крабовые квоты. Здесь реализован принцип «где ловим, там и строим», обеспечивающий приоритет для верфей ДФО.

Fishnews

