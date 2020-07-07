07 июля 2020 года

Разработку нацпрограммы Дальнего Востока будет курировать Юрий Трутнев

Правительство готовит Национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока. Глава правительства Михаил Мишустин поручил контролировать ее разработку вице-премьеру – полпреду президента Юрию Трутневу.

Напомним, что в рамках указа президента правительство должно подготовить Национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 г. и на перспективу до 2035 г.

«Цель программы – в ближайшие четыре года добиться, чтобы на Дальнем Востоке все показатели качества жизни людей и экономического развития росли быстрее, чем в среднем по России», – заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Контролировать подготовку нацпрограммы и регулярно докладывать об этом глава правительства поручил вице-премьеру – полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу.

«Мы должны подготовить предложения по дополнительным мерам развития Дальнего Востока. Надо вместе подумать, что и как можно улучшить по разным направлениям. Например, для снижения административных барьеров и уменьшения давления со стороны контрольных структур, сокращения и упрощения процедур мы могли бы предоставлять дополнительные налоговые преференции, обеспечить создание и внедрение новых мер поддержки. От этого зависит то, как эффективно будут в дальнейшем развиваться субъекты», – прокомментировал Юрий Трутнев.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе полпредства, особое внимание будет уделено поддержке малого и среднего предпринимательства, развитию ключевых отраслей экономики, в том числе высокотехнологичных и ориентированных на экспорт.

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