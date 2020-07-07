07 июля 2020 года

Нижегородских рыбоводов ждут субсидии

В Нижегородской области предусмотрели 18,5 млн рублей на субсидирование рыбхозов в рамках региональной программы «Развитие товарной аквакультуры». Объявлено о начале сбора заявок от претендентов.

Региональный комитет госохотнадзора будет принимать заявки до 15 июля, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Нижегородской области. Напомним, что с этого года изменится схема субсидирования: компенсация затрат на покупку кормов и рыбопосадочный материал заменена на выплаты за каждый килограмм реализованной продукции.

Областную программу «Развитие товарной аквакультуры» разработали и приняли, после того как в 2017 г. производство товарной рыбы в регионе снизилось до критического показателя в 202 тонны. По словам руководителя госохотнадзора Николая Бондаренко, благодаря участию в программе предприятиям удалось значительно нарастить показатели.

«В 2019 году выпущено 684 тонны рыбной продукции, а в 2018 году, до реализации программы, показатели составляли 630 тонн. Кроме того, в регионе появились новые рыбоводные предприятия и модернизируются действующие. Например, в Мулинском районе построили новый мальковый цех для стерляди и форели», — рассказал Николай Бондаренко.

К концу 2021 г. планируется достичь годового производства товарной рыбы в 729 тонн.

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