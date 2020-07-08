08 июля 2020 года

Доступная рыба и хороший инвестклимат – губернатор Сахалинской области рассказал о приоритетах

Вопросы рыбной отрасли остаются в сфере особого внимания властей Сахалинской области, подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко. Реализация инвестиционного потенциала рыбного хозяйства, обеспечение островитян качественной и доступной продукцией – в числе приоритетов.

За первое полугодие рыбаки Сахалинской области добыли почти 349 тыс. тонн водных биоресурсов – это на 10% выше, чем в прошлом году. Выросли уловы минтая, трески, наваги. Островной регион, как и вся страна, встречает профессиональный праздник отрасли – День рыбака.

Рыбопромышленные компании реализуют инвестиционные проекты по созданию производств на Сахалине и Курильских островах, модернизируют уже действующие предприятия, расширяют холодильные мощности, приобретают флот. За прошлый год инвестиции в развитие отрасли выросли на 4,6 млрд рублей.

В 2020 г. предполагается реализация 12 инвестиционных проектов. Задача – чтобы планам инвесторов не помешала пандемия коронавируса и связанные с ней сложности, заявил Fishnews глава региона.

Развитие рыбохозяйственного комплекса позволило повысить налоговую отдачу: поступления в консолидированный бюджет выросли на 80%, или на 3,4 млрд рублей.

Рыбопромышленные предприятия активно откликаются на предложение участвовать в работе с социальным значением, заявил губернатор. В регионе действует программа «Доступная рыба».

«Для нас важно, чтобы на Сахалине и Курилах люди могли реализовать свои права и на вылов в режиме любительского рыболовства, – подчеркнул Валерий Лимаренко. – Мы продолжаем работать над тем, чтобы любительская рыбалка была доступна для всех жителей нашего региона – в прошлом году в федеральных правилах рыболовства был предусмотрен принцип бесплатного лова горбуши. Сахалинская область откликнулась и на возможность участвовать в пилотной программе, позволяющей рыбакам-любителям продавать уловы. Конечно, важнейшим ориентиром при этом остается сохранение водных биоресурсов».

Губернатор также подчеркнул важность оперативного решения вопросов, которые возникают в сфере правового регулирования отрасли, – настройки правил рыболовства, развития аквакультуры.

«Конечно, среди ключевых задач сейчас – чтобы область успешно отработала лососевую путину, причем с учетом вызовов, с которыми все мы столкнулись из-за пандемии», – заявил глава региона.

Fishnews