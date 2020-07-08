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Генеральный директор компании «Витязь-Авто» Алекс РАМАНАУСКАС

Путина в особом режиме

В этом году специалисты спрогнозировали вылов на Дальнем Востоке более 380 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Но если с прогнозами уловов все нормально, то готовиться к путине предприятиям пришлось с учетом пандемии коронавируса. Об опыте рыбаков Западной Камчатки в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» рассказал генеральный директор компании «Витязь-Авто» Алекс Раманаускас.

Основная путина на западном побережье Камчатки развернется в июле. «Конечно, ожидаем массовые подходы лосося в нынешнем году, – отметил Алекс Раманаускас. – Пока, к счастью, отраслевая наука не высказывает опасений по этому поводу. О том, что прогнозы не оправдаются, или о том, что придется их снижать, речи не идет».

Однако на привычной подготовке к путине отразились коронавирус и нестабильный курс доллара. Предприятиям приходится соблюдать определенные ограничения.

«Конечно, очень тяжело застраховаться от человеческого фактора, но все требования наши пользователи – и по восточному, и по западному побережью, – я думаю, соблюдают. Ситуация регулярно обсуждается на собраниях Ассоциации добытчиков лососей Камчатки – объединения, которое возглавляет Владимир Михайлович Галицын, – обратил внимание руководитель «Витязь-Авто». – Также из-за пандемии сдвинулись по времени транспортные потоки – это тоже отразилось на подготовке к путине».

Ограничения, введенные из-за коронавируса, потребовалось учитывать и при выстраивании кадровой политики. Притом что в этой сфере и так непростая ситуация. «Конечно, дефицит кадров, в общем-то, ощущался всегда. Особенно квалифицированных кадров, работников, которые не первый год трудятся на предприятиях отрасли. Есть проблема даже с обработчиками. Только на первый взгляд кажется, что обработка рыбы не требует особых навыков. На самом деле это далеко не так, хорошие обработчики очень важны», – прокомментировал Александр Раманаускас.

Он отметил, что компания старается добиться, чтобы люди не ограничивались одним годом работы, а приезжали вновь. «Для этого вводим специальные премиальные программы, стремимся сохранить кадровый потенциал. Думаю, что такую же политику проводят и другие компании на Камчатке, чтобы привлечь и закрепить уже подготовленных работников», – заявил руководитель «Витязь-Авто».

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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НазадМетки: дальний востоккамчаткалосось
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