10 июля 2020 года

О лове сельди Западной Камчатки в новом режиме рассказали на ДВНПС

Включение сельди Западно-Камчатской подзоны в перечень объектов, для которых устанавливается общий допустимый улов, было правильным решением, заявил на заседании ДВНПС замглавы Росрыболовства Петр Савчук.

Напомним, что с этого года сельдь Западной Камчатки вернулась в список видов водных биоресурсов, для которых устанавливается ОДУ. В марте в Росрыболовстве прошли торги, по результатам которых за предприятиями закрепили доли квот для освоения этого объекта.

В целом показатели говорят о том, что введение сельди Западно-Камчатской подзоны в «одуемые» было правильным решением, – стало больше порядка, заявил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета. Как сообщает корреспондент Fishnews, ДВНПС подводил итоги путины в Охотском море.

По правилам рыболовства, на специализированный промысел сельди в Западно-Камчатской подзоне отводятся периоды с 15 по 30 апреля и с 1 сентября до конца года. Оснований для увеличения сроков весеннего промысла, когда берутся основные объемы, нет, отметил заместитель руководителя Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) Игорь Мельников.

Выловлено 38,4 тыс. тонн – разрешенные объемы освоены более чем на 85%. Представитель ТИНРО добавил, что еще некоторые объемы могут быть освоены в качестве прилова при промысле минтая в сезон «Б». Это примерно 2-3 тыс. тонн, считает Игорь Мельников.

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