10 июля 2020 года

В России нашли решение проблемам автоматической рыборазделки

Автоматизация, на первый взгляд, напрямую влияет на рост прибыли на производстве – за счет сокращения ручного труда, увеличения качества и скорости обработки. Но так ли это на самом деле? В «Технологическом оборудовании» проанализировали проблемы полностью автоматических зарубежных машин.

Собственный опыт работы с такого рода оборудованием позволил специалистам производственно-инжиниринговой компании «Технологическое оборудование» выявить как минимум три проблемы:

1. Негативное влияние на качество икры

Полностью автоматическая машинная обработка нацелена на переработку максимально возможного количества рыб в единицу времени. При таком типе разделки все рыбные внутренности попадают в одну емкость, и только потом общая масса разбирается вручную. Происходит выемка поврежденного и, что самое неприятное, уже обсемененного ястыка. Перед заморозкой промывать ястык запрещено, поэтому его морозят как есть, сразу после выемки, что также отрицательно влияет на итоговое качество икры.

2. Значительные потери в весе замороженных тушек ПБГ

Около 8% веса рыбы теряется за счет излишне глубокого реза тушки при обработке на такого рода оборудовании: с головой и пищеводом вырубается большой кусок мяса, которое также отправляется на утилизацию.

3. Проблема утилизации рыбных голов

Эта проблема изначально стояла остро для российских производств, актуальна она и сейчас, поскольку переработкой голов по-прежнему занимаются далеко не все рыбопереработчики. Таким образом, головы отправляются «на корм рыбам», а часть возможной прибыли, которая могла бы быть получена за счет производства и реализации рыбной муки и жира, после подобной переработки теряется.

С учетом выявленных проблем можно сделать вывод: экономия за счет сокращения ручного труда в данном случае не оправдана. Страдает и качество продукта (икры), и количество продукта (тушка ПБГ), а стоимость зарубежных автоматических рыборазделочных машин сжирает всю экономию, отмечают эксперты.

Есть выход

Специалисты компании «Технологическое оборудование» предложили рынку свою разработку, в которой учтены все сложности автоматической рыборазделки и исключены риски повреждения и обсеменения ястыка, а также потери веса тушки рыбы.

Новое оборудование получило название «МАРЛ» – машина автоматической разделки лососевых.

Отличительная особенность «МАРЛ» – уникальный головоруб, который вырезает хребтину таким образом, что мясо остается на месте. Такой результат достигается за счет специального устройства, созданного российскими инженерами, – такого нет ни в одном из восьми видов автоматических машин, существующих сегодня на рынке рыбопереработки, подчеркивают специалисты.

Как рассказали Fishnews в ООО «Технологическое оборудование», в зарубежных машинах используется технология, при которой пищевод вместе с головой вырываются из рыбной тушки за счет удара ножа. В разработке дальневосточных инженеров этот этап разделки осуществляется специальным Y-образным ножом, который аккуратно отрубает рыбную голову, оставляя мясо и идеальную хрящевую часть. Устройство, вырезающее пищевод, стоит отдельно, после головоруба. Благодаря этому все 99,9% мяса уходят на заморозку цельной тушкой рыбы.

В самой компании отмечают, что новая разработка позволила усовершенствовать собственную технологию, которая сегодня уже широко используется на предприятиях отрасли. Дело в том, что на линии переработки лососевых пород на основе пазового конвейера производства «Технологического оборудования» (так называемый покет) установлен такой же головоруб, как и в «МАРЛ». Но для работы на «покетах» требуется больше людей, поскольку вся обработка после головоруба осуществляется вручную.

В «МАРЛ» все операции до выемки ястыка и после осуществляются автоматически. Вручную вынимается только ястык, поскольку он требует особо бережной переработки нежными женскими руками – здесь требуется два специалиста.

ООО «Технологическое оборудование»

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