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Уловы сардины-иваси за четыре года выросли в 20 раз

Специалисты подвели итоги первых лет после возвращения иваси

В 2016 г. российские рыбаки смогли возобновить массовый промысел сардины-иваси и тихоокеанской скумбрии. За четыре года уловы этих объектов выросли в 20 и 10 раз соответственно.

Несколько лет работы уже позволяют говорить об определенных особенностях и закономерностях, отметил на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета (ДВНПС) заместитель руководителя Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) Александр Буслов.

За четыре года сменилось три доминирующих объекта. В 2016 г. в уловах пелагической путины преобладала сайра, в 2017 – 2018 гг. это была уже скумбрия, а в 2019 – сардина-иваси.

Говоря о тенденциях, представитель института обратил внимание на расширение сроков промысла пелагических объектов. Если в 2016 г. это были три-четыре месяца, из которых только два с достаточно интенсивной работой, то сейчас это уже полгода, а то и больше. Периоды лова удлинились за счет более раннего выхода на промысел и более позднего его завершения.

Расширяются и районы добычи. Если раньше в основном работали в российской исключительной экономзоне, то теперь наши добытчики выходят в открытые воды, и достаточно интенсивно ловят в японской зоне.

Вылов сайры достаточно сильно сократился. Запасы объекта находятся на уровне, который существенно ниже среднемноголетнего, заявил Александр Буслов. «Связано это, конечно, с биологией объекта. Прогнозируется небольшое увеличение в российской экономзоне, но больших успехов, по всей видимости, сайровый промысел не достигнет», – рассказал замруководителя ТИНРО. В пользу такого прогноза говорят результаты добычи всех стран – участниц промысла.

Предполагаемая схема миграции сайры в этом году, причем в достаточно оптимистичном варианте, следующая: примерно во второй половине лета, в августе, рыба начнет заходить в район Северных и Средних Курил, возможно, образует там скопления, затем будет перемещаться в южном направлении – выходить из ИЭЗ мористыми участками примерно на траверз Средних Курил.

Традиционные съемки по лососям показали, что в этом году в наши воды вновь подходит большое количество иваси. Биомасса оценена в 2,3 млн тонн. Очевидно, что проблем с добычей сардины в этом году не будет – рыба есть как в российской зоне, так и далеко за ее пределами, отметил Александр Буслов. У цусимской (япономорской) популяции сардины также наблюдается подъем численности, однако не такой резкий и быстрый, как у тихоокеанской. «Но мы все с нетерпением ждем появления сардины и у берегов Приморья, и у юго-западного Сахалина», – сказал представитель ТИНРО. Достаточно высоко оценена численность скумбрии, биомасса – 1,6 млн тонн. Схема миграции, по всей видимости, будет сходна с предыдущими годами.

Заместитель руководителя Тихоокеанского филиала ВНИРО рассказал, как организовывается научное обеспечение промысла пелагических объектов. Из нового – вводится практика краткосрочного прогнозирования.

Запланирована траловая съемка на НИС «Профессор Кагановский», которая пройдет в августе-сентябре. «В ходе этой съемки мы оценим районы сосредоточения скумбрии, определим перспективный период начала ее миграций, соответственно, определим ее численность», – сообщил Александр Буслов. Как раз в этот период в поисковом режиме будет работать НИС «Владимир Сафонов».

Представители компаний, которые работают на промысле пелагических объектов, рассказали на заседании совета о волнующих вопросах. Так, в «Сигма Марин Технолоджи» обратили внимание на проблему актуализации нормативов по срокам реализации продукции. Председатель ДВНПС, замглавы Росрыболовства Петр Савчук поручил ускорить работу по решению этих вопросов.

В «РК «Восток-1» призвали не оставлять без внимания проблему браконьеров из КНДР.

Есть с чем разбираться и в сфере правового регулирования промысла. Приемный флот получает улов непосредственно из орудий лова судна-добытчика с помощью, например, рыбонасоса. Однако воспользоваться возможностями режима рыболовства с учетом уловов в местах доставки и выгрузки нельзя, так как считается, что выполнялся перегруз. Эти вопросу также поручено срочно решить.

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