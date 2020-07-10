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Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

Илья Шестаков: Рыбаков отличают мужество, трудолюбие и ответственность

Работников и ветеранов отрасли поздравил с профессиональным праздником заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Он подчеркнул: труд в море вырабатывает особый характер.

«Искренне поздравляю вас с Днем рыбака – праздником, который для нас связан не просто с профессией, а с призванием, делом всей жизни! Это про вас на военном и торговом флоте уважительно говорят: «Рыбаки – вдвойне моряки».

Эти слова прекрасно описывают тот особый дух, который присущ капитанам, штурманам, тралмастерам, мастерам рыбодобычи, машинистам и всем специалистам рыболовного флота, – заявил глава Росрыболовства. – Работа в море, в шторма вырабатывает особый характер, закаляет людей, смывает все наносное и искусственное. Только тот, кто проводит в море большую часть жизни, острее всего ценит подлинную роскошь человеческого общения.

Тяжесть труда рыбака, наверное, могут по достоинству оценить только те, кто знаком с морем не понаслышке. И сегодняшний праздник для нас наполнен особым смыслом – мы ощущаем чувство братства и солидарности с рыбаками во многих местах нашей планеты.

Этот праздник, как и многие другие торжественные дни, многие из вас встречают не за семейным столом, а в море. Такова специфика работы, которая выбрала вас. День рыбака отметят вместе с вами и ваши родные, ведь быть членом семьи моряка-рыбака – это особая ответственность. Ваши домашние знают, что такое ждать.

Мужество, самоотверженное отношение к труду и ответственность отличают представителей нашей отрасли. От всей души желаю вам успехов во всем, крепкого здоровья, благополучия и семь футов под килем!»

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