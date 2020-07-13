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Заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК

Росрыболовство высоко оценило эффект от инвестквот

Инвестиционные квоты вылова зарекомендовали себя очень хорошо, заявил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук. Он отметил, что инвесторам своевременно предоставляется предусмотренная законодательством отсрочка.

«Мы считаем, что инвестиционные квоты зарекомендовали себя очень хорошо», - заявил замглавы Росрыболовства Петр Савчук. В День рыбака он принял участие в торжественном старте пусконаладочных работ на заводе «Русский минтай» (входит в группу «РРПК») в Приморье.

По итогам пятого этапа заявительной кампании предполагается строительство еще 11 судов, напомнил заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству. В целом практически все объемы инвестиционных квот задействованы, есть небольшой остаток, но и он будет распределен в ближайший год, считает Петр Савчук.

Береговые заводы строятся быстрее, по судам есть определенные вопросы, отметил заместитель руководителя ФАР. Ведомство своевременно предоставляет возможности по отсрочке в реализации проектов (такой механизм предусмотрен законодательством), рассказал Fishnews представитель федерального агентства.

Таким образом, проекты реализуются. Новые предприятия, по мнению Петра Савчука, обеспечат развитие переработки в России, выпуск качественной продукции, которая будет востребована как в нашей стране, так и за рубежом.

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