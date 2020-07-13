13 июля 2020 года

«Русский минтай» готовится пополнять рыбное меню россиян

На заводе «Русский минтай» (входит в группу «Русская рыбопромышленная компания») в Приморье стартовали пусконаладочные работы. Новый этап в реализации проекта приурочили к профессиональному празднику тружеников моря.

Ввести «Русский минтай» в эксплуатацию планируется к 1 сентября. Новое предприятие - один из проектов, которые РРПК реализует по программе инвестиционных квот, сообщает корреспондент Fishnews. Мощность завода - до 155 тонн готовой продукции в сутки. Акцент, как и предусматривает механизм инвестквот, делается на глубокой переработке: предприятие будет выпускать филе минтая блочной и индивидуальной заморозки, а также фарш, стейки и т.д. Из отходов будет производиться не меньше 20 тонн рыбной муки и жира.

Очень важно, что «Русский минтай» в значительной мере ориентирован на обеспечение продукцией местных жителей, отметил на старте пусконаладочных работ председатель совета директоров РРПК Глеб Франк. «Масштабное строительство стало возможно благодаря программе инвестиционных квот», - подчеркнул он.

«Одна из важных задач, которые ставит перед собой компания, - обеспечить жителей нашей страны достойной и доступной продукцией из дикой рыбы. Мы хотим сделать так, чтобы продукция из минтая полюбилась не только жителям Приморья, но и жителям других регионов страны», - заявил председатель совета директоров «Русской рыбопромышленной компании».

Инвестиционная программа РРПК составляет порядка 100 млрд рублей, сообщил Глеб Франк. «Русская рыбопромышленная компания» также продолжает строительство на отечественных верфях серии супертраулеров.

Настоящим подарком ко Дню рыбака назвал новое производство заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук. «Действительно, инвестиционная квота дает результаты, мы это видим сегодня в реальных проектах – заводах и судах, которые строят рыбаки», - сказал представитель ведомства.

«РРПК вложила значительные средства и в достаточно короткий период создала это мощное производство. Благодаря политике государства по выделению инвестиционных квот таких предприятий становится все больше», - заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Новый завод обеспечит дополнительные налоговые отчисления и новые рабочие места для жителей региона, отметил генеральный директор РРПК Виктор Литвиненко.

До конца года «Русский минтай» даст 130-150 рабочих мест, а при выходе на двухсменную деятельность - до 350 мест. К подготовке кадров компания будет привлекать местные отраслевые учебные заведения.

Уже в первой декаде продукцию нового завода можно будет ждать на прилавках приморских магазинов, сообщил генеральный директор ООО «Русский минтай» Михаил Дегтяренко.

Fishnews