15 июля 2020 года

Цену на рыбу в Сахалинской области делают прозрачнее

Агентство по рыболовству Сахалинской области организовало постоянный мониторинг стоимости продукции у островных производителей. Информация размещается в открытом доступе – это должно помочь покупателям снизить затраты.

Данные о ценах на рыбопродукцию у предприятий Сахалинской области публикуется на сайте регионального агентства по рыболовству. Здесь можно отследить и динамику стоимости. Данные обновляются еженедельно.

«Мы постоянно стремимся снизить затраты, которые несут наши жители, приобретая рыбную продукцию через розничные торговые сети. Точно зная отпускные цены рыбопромышленных предприятий, мы с уверенностью можем определить, что зачастую из-за многочисленных посредников цена на рыбу и морепродукты может увеличиваться на 300% и более, – рассказал руководитель агентства Иван Радченко. – Такой ситуации быть не должно, поэтому предлагаем рыбопромышленным предприятиям активнее включаться и размещать данные о своих отпускных ценах на сайте. Это выгодно как производителю, так и покупателю».

Как сообщает корреспондент Fishnews, сейчас на сайте размещена информация от 10 предприятий. Среди них холмский «Посейдон», макаровский «Рыбак», ООО «Меридиан» из Стародубского, южносахалинский «Оплот Мира», ИП Сарафанников и Рыбокомбинат «Островной» с собственными сетями магазинов, ООО «Модуль-97», которое осуществляет выездную торговлю, ООО «Прибой-Восток», ООО «Янтарное» и томаринское предприятие «Невод».

Анализ минимальных отпускных цен за период с 15 июня по 13 июля показал снижение по таким объектам, как горбуша (с 200 до 180 рублей за 1 кг), мойва (с 80 до 65 рублей за 1 кг), кета (с 87 до 83 рублей за 1 кг).

На стабильном уровне держатся минимальные цены на камбалу (от 66 рублей за килограмм), навагу (от 30 рублей), тихоокеанскую сельдь (от 30 рублей), минтай без головы (от 60 рублей), треску (от 150 рублей), филе минтая (от 170 рублей), тушку кальмара (от 110 рублей), морскую капусту шинкованную (27 рублей), а также на различные виды креветок – углохвостую (250 рублей) и северную (550 рублей).

Производители напрямую реализуют свою продукцию по минимальной стоимости.

В агентстве по рыболовству отметили, что все из представленных сейчас в списке предприятий, за исключением ООО «Прибой-Восток», отпускают продукцию не только оптом, но и в розницу.

Fishnews