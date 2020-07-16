16 июля 2020 года

Россия собирается тщательнее исследовать ресурсы Антарктики

Минприроды совместно с Рогидрометом подготовили проект Стратегии развития деятельности РФ в Антарктике до 2030 г. В частности, предполагается развивать комплексные научные исследования в этой части земного шара.

Стратегия определяет основные цели, задачи и направления деятельности России в Антарктике на ближайшие 10 лет. Проект документа направлен на согласование в заинтересованные федеральные ведомства.

«Природно-ресурсное значение Антарктики и ее геополитическое положение – главные факторы, которые определяют необходимость проведения систематических российских исследований на Южном континенте», – отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии Мурад Керимов.

Планируется, что реализация стратегии будет способствовать сохранению Антарктики в качестве зоны мира, укреплению экономического и научного потенциала России, предотвращению природно-климатических угроз глобального характера, усилению международного престижа страны.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Минприроды, документ предполагает увеличение финансирования Российской антарктической экспедиции (РАЭ) из средств федерального бюджета, реализацию инвестпроектов по строительству и оснащению служебно-жилых комплексов на российских станциях, развитие комплексных научных исследований.

Ожидается, что проект стратегии правительство РФ рассмотрит в текущем году. После ее утверждения Минприроды составит план реализации документа.

Напомним, в мае руководитель Росрыболовства Илья Шестаков поручил подготовить рекомендации по возобновлению промысла антарктического криля. Научная экспедиция показала значительное увеличение биомассы этого ресурса в перспективном промрайоне.

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