16 июля 2020 года

Япония надеется сменить тренды в рыбной отрасли

В Японии опубликована ежегодная «Белая книга по рыболовству» с обширными планами по развитию отрасли. Авторы ищут возможности для перелома негативных тенденций последних десятилетий.

Производство рыбной продукции в Японии постепенно снижается с 1980-х гг., отмечает Seafood Source. За этот период страна утратила возможность добычи в исключительной экономзоне США, сократились квоты на промысел в российских водах.

Постепенно снижается численность занятых в рыбном хозяйстве, изменяется возрастной состав рыбаков – отрасль стремительно «стареет», так как непопулярна у молодежи. Кризис побудил власти страны к решительным действиям, которые нашли отражение в «Белой книге» (официальном докладе с обзором тенденций и перечнем приоритетов в развитии), сообщает корреспондент Fishnews.

Среди предлагаемых мер – совершенствование системы мониторинга, в том числе с помощью спутникового слежения за соленостью и температурой, а также внедрения стандартной электронной отчетности для рыбаков. Планируются вложения в отраслевую науку для совершенствования оценок запасов и прогнозирования.

Также предполагаются меры по улучшению процесса распределения доступа предприятий к запасам. Особое внимание уделили проблеме браконьерства, в частности, незаконному промыслу трепанга. Правительство намерено бороться с поставками на внутренний и внешний рынки «морского огурца» без сопроводительных документов.

Предусмотрены и меры отраслевого страхования: согласно «Белой книге», рыбаки будут делать взносы в резервный фонд для компенсации ущерба от частых стихийных бедствий, снижения запасов биоресурсов, а также пандемии коронавируса.

Ряд мер посвящен совершенствованию рыбной торговли – либерализации некоторых правил сертификации, стимулированию прямых поставок продукции от производителей в крупные торговые и ресторанные сети.

Предполагается, что Агентство по рыболовству будет содействовать развитию портово-логистической инфраструктуры, включая причалы, зоны обработки грузов, морозильные мощности, ледогенерирующие установки. Это позволит лучше адаптировать производства к требованиям Соединенных Штатов и ЕС.

В соответствии с обновленным в 2018 г. законом о рыболовстве частные компании получат доступ к местам промысла, ранее зарезервированным исключительно для рыбацких кооперативов. Кроме того, в «Белой книге» есть директивы по повышению гендерного разнообразия в рыбной отрасли. Женщин готовить к управлению рыбацкими кооперативами.

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