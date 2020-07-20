20 июля 2020 года

Чтобы рыба радовала Сахалин

Добиваться, чтобы люди могли есть больше вкусной и полезной рыбы, – одна из ключевых задач отрасли. В Сахалинской области для ее решения подключили несколько новых механизмов.

Прозрачность цены

Областное агентство помогает жителям региона сориентироваться в ситуации со стоимостью рыбы и морепродуктов. На своем сайте ведомство публикует данные об отпускных ценах рыбопромышленных предприятий, причем информация обновляется в еженедельном режиме.

Камбала, сельдь, минтай, лосось, треска, креветка, навага – можно отследить, по какой стоимости предлагают эти и другие виды рыбы и морепродуктов производители. Здесь также представлены графики: как меняется минимальная отпускная цена с течением времени. Такой мониторинг обеспечивает прозрачность ценообразования.

Производители, желающие, чтобы информация об их ценовых предложениях публиковалась в открытом доступе, могут обратиться в агентство. Большинство предприятий – участников мониторинга продают свой товар не только оптом, но и в розницу, так что жители региона могут узнать, куда выгоднее отправиться за покупками.

Также в Сахалинской области уже несколько лет реализуется программа «Доступная рыба», работа в этом направлении продолжается и сейчас.

Агентство по рыболовству регулярно сообщает, где продукция продается напрямую от производителей, где и когда проходят ярмарки, – любители рыбного меню могут найти много полезной информации на страничках ведомства в соцсетях.

Законный лов

Доступ к рыбе и морепродуктам – это не только изобилие товаров по приемлемым ценам на прилавках, но и любительская рыбалка. В Сахалинской области активно внедряют новации в этой сфере. Уже второй год действуют изменения в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна, позволяющие свободно ловить горбушу в специально отведенных местах.

Лимит – три хвоста в день, можно использовать только удебные орудий лова. Сейчас в списке 44 места для добычи трех хвостов (перечень опубликован на сайте агентства), однако регион направил предложения по расширению перечня – до 54 мест. Теперь остается дождаться, когда Министерство сельского хозяйства РФ выпустит изменения в правила рыболовства.

Сахалинская область выразила готовность присоединиться и к эксперименту, предложенному на федеральном уровне: чтобы рыбаки-любители могли использовать улов не только для собственных нужд (как это установлено сейчас), но и продать.

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