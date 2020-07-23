23 июля 2020 года

Экологический ущерб возьмут под особый контроль

Росрыболовство разработает регламент действий при возникновении экологических происшествий и будет вести базу данных по всем случаям причинения ущерба водным биоресурсам.

На оперативном совещании замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил о повышенном внимании, которое уделяется происшествиям и аварийным ситуациям в природоохранной сфере.

«В целом по стране развернута серьезная работа по предотвращению этих явлений. В этой связи я прошу профильные управления агентства в контакте с Главрыбводом и ВНИРО подготовить регламент действий при возникновении экологических происшествий», – поручил глава ведомства подчиненным.

По его словам, необходимо создать базу данных с происшествиями, несущими угрозу водным биоресурсам, отслеживать и контролировать все подобные случаи и принимать решения по дальнейшим действиям, связанным с выставлением штрафов и работой с предприятиями в рамках компенсации ущерба. «Ни один случай, причинивший ущерб водным биологическим ресурсам, не должен быть пропущен», – подчеркнул Илья Шестаков.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, специалисты федерального агентства принимают активное участие в операциях по ликвидации последствий экологических катастроф. Так, участники специальной экспедиции «Восстановим Таймыр» собирают данные для оценки ущерба от разлива топлива в Норильске в бассейне реки Пясина до Карского моря - там могут находиться миграционные пути и естественные нерестилища хариуса. Также эксперты изучают реку Амбарная.

Напомним, ранее Госдума приняла поправки о зачислении полностью в федеральный бюджет платежей за возмещение вреда водным объектам, находящимся в собственности РФ.

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