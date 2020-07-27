27 июля 2020 года

Сенаторы одобрили новые правила возмещения вреда природе

Совет Федерации одобрил изменения в Бюджетный кодекс, в том числе по возмещению ущерба водным объектам. Поправка связана с предстоящей компенсацией за разлив топлива в Норильске.

Предполагается, что 100% платежей по искам о возмещении вреда, причиненного водным объектам, будет зачисляться в те бюджеты, в собственности которых эти объекты находятся. Речь идет, в частности, о ситуации в Красноярском крае в связи с разливом дизельного топлива в Норильске. Таким образом, вся сумма компенсации – примерно 148 млрд рублей — пойдет не в городской, а в федеральный бюджет.

По итогам обсуждения палата дала протокольное поручение профильным комитетам СФ совместно с правительством проработать ряд вопросов. Это направление доходов от платежей на финансовое обеспечение мероприятий по охране окружающей среды, усиление ответственности за вред природе в зависимости от его размера, компенсация выпадающих доходов бюджетов регионов, рассказали Fishnews в пресс-службе Совфеда.

«Считаю правильным решением, что большая сумма штрафа за нанесенный экологический ущерб пойдет в федеральный бюджет. Тем самым ответственность за ликвидацию последствий ущерба взяло на себя правительство, соответствующие министерства и ведомства. Мы должны осуществлять контроль за тем, чтобы эти средства были целевым образом окрашены и направлялись точно на ликвидацию ущерба», — отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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