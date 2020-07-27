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Китайский кальмаролов в водах КНДР. Кадр из видео Global Fishing Watch

Ученые оценили масштабы кальмарового браконьерства

Незаконная добыча тихоокеанского кальмара китайскими судами в водах КНДР и северокорейскими – в водах России угрожает популяции моллюска и ведет к обвальному падению уловов соседних стран. Ситуацию подробно описывает новое научное исследование.

Группа ученых из США, Южной Кореи, Японии и Австралии опубликовала статью «Проливая свет на темные рыболовецкие флотилии в Северной Корее» (Illuminating dark fishing fleets in North Korea) в рецензируемом научном журнале Science Advances.

«Темными флотилиями» авторы называют большие группы судов, которые невозможно отследить через общедоступные системы позиционирования флота. Объединив четыре спутниковые технологии, специалисты смогли выявить более 900 китайских судов в 2017 г. и более 700 – в 2018 г., которые незаконно добывали тихоокеанского кальмара в водах КНДР. По расчетам исследователей, эти суда выловили более 164 тыс. тонн моллюска на 440 млн долларов – примерно столько же, сколько легальные рыбацкие флотилии Южной Кореи и Японии, вместе взятые.

Как сообщает корреспондент Fishnews, исследователи также обнаружили около 3 тыс. северокорейских судов, которые вели незаконный промысел в российской экономзоне. По мнению ученых, в акваторию России рыбаки КНДР вторглись вынужденно – из-за разорения их вод китайскими браконьерами.

Плохо оснащенные северокорейские суда часто выбрасывает на берег, экипажи нередко погибают, некоторые рыбацкие деревни на восточном побережье КНДР стали «вдовьими», пишут исследователи.

Авторы отмечают, что браконьерская активность в регионе привела к падению вылова кальмара в водах Японии и Южной Кореи с 2003 г. на 82% и 80% соответственно. При этом эффективной борьбе с ННН-промыслом, по мнению ученых, мешает геополитическая напряженность в регионе, проблема спорных границ и недостаточное взаимодействие между государствами в обмене информацией и управлении промыслом.

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