31 июля 2020 года

Промысел подождет до нового года

Минсельхоз выпустил приказ о закрытии промышленного лова нескольких объектов в 2020 г. Теперь официально запрещается добыча углохвостой креветки в подзоне Приморье и гренландской креветки на Восточном Сахалине.

Официально опубликован приказ Минсельхоза от 29 июня 2020 г. № 361 об ограничении рыболовства в отношении отдельных видов водных биоресурсов в нынешнем году. Документ вступит в силу с 10 августа.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на период до 2020 г. закрывается промышленное рыболовство:

– европейской корюшки в Финском заливе Балтийского моря;

– гренландской креветки в Восточно-Сахалинской подзоне;

– устриц и петушка в Восточно-Сахалинской подзоне;

– углохвостой креветки в подзоне Приморье.

Напомним, что промысел объектов, для которых не устанавливается общий допустимый улов, закрывается через выпуск приказов Минсельхоза России. При этом, обращали внимание эксперты, пока такой документ пройдет все инстанции, возможный вылов могут существенно превысить.

Гренландскую креветку Восточно-Сахалинской подзоны теперь перевели в перечень объектов, для которых устанавливается ОДУ. Таким образом, для ее промысла понадобятся доли квот.

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