07 августа 2020 года

Добытчики крабов: Суть предложений РРПК – в банальном перераспределении оставшихся квот

Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока выступила с критикой инициатив «Русской рыбопромышленной компании». Эксперименты с реформированием отрасли в условиях экономического кризиса чреваты ее разрушением, подчеркивают в АДК.

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков прокомментировал предложение РРПК «продолжить положительный опыт аукционов с инвестиционным обязательством» в отношении крабов.

В объединении обращают внимание на следующие факты:

Во-первых, с начала фактического действия нового механизма аукционов с инвестиционными обязательствами, на которых были реализованы 50% квот краба, прошло всего три месяца: контракты на строительство краболовов на российских верфях подписывались в марте–апреле 2020 г.

«Можно ли при таких условиях говорить об их [аукционах] положительном опыте? С точки зрения пополнения бюджета на 142 млрд рублей и размещения заказов на строительство краболовов на отечественных верфях – несомненно, да. Но это не имеет прямого отношения к рыболовству. Эти деньги никогда не вернутся в отрасль, а флот еще только предстоит построить», – обращает внимание Александр Дупляков.

Во-вторых, идея аукционов реализовывалась в «доковидную эпоху» при относительно благоприятных экономических условиях для рыбаков. «Сейчас эти условия поменялись, причем настолько значительно, что полноценно ощутить их влияние на отрасль еще только предстоит. Но, анализируя текущую ситуацию на рынке, в том числе рынке краба, рассчитывать на быстрый возврат к прежнему уровню не приходится», – отмечает президент АДК.

«Поэтому говорить о положительном опыте или результатах крабовых аукционов непосредственно для отрасли сейчас как минимум преждевременно. Скорее, наоборот, в текущих условиях аукционы стали для предприятий отрасли негативным фактором, причем для тех, кто победил в них, даже в большей степени, чем для тех, кто лишился квот», – констатирует Александр Дупляков.

По его словам, в нынешних условиях только высокомаржинальность крабового промысла пока еще позволяет компаниям, победившим на крабовых аукционах, выполнять взятые на себя обязательства перед государством, судостроителями и банками.

«Вопрос: будет ли государство выполнять свои обязательства перед рыбаками, хотя бы в рамках договоров о закреплении долей квот, которые были заключены ровно два года назад, и будут ли выполнены общения, которые давались с высоких трибун о нераспространении до окончания этих договоров практики аукционов?» – обобщил опасения рыбаков президент ассоциации.

«При таких условиях, на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией, затевать очередной масштабный эксперимент в отрасли чревато ее разрушением. Ведь, по большому счету, суть предложений - не в реформировании отрасли, а в банальном перераспределении квот на вылов с очередным изъятием из небольшого крабового сегмента суммы, сопоставимой с годовым оборотом всей отрасли», – резюмирует Александр Дупляков.

В целом в Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока «крайне негативно относятся к идее аукционов в отрасли». Для большинства членов объединения перспектива выставления на аукцион оставшихся 50% крабовых квот будет означать либо полное прекращение этого вида промысла, либо серьезные проблемы с реализацией инвестиционной составляющей и исполнением кредитных обязательств по предыдущим крабовым аукционам, сообщили Fishnews в АДК.

Если говорить о Дальнем Востоке в целом, то, по оценке ассоциации, после аукционов свою деятельность по добыче краба будут вынуждены прекратить порядка 50-60 компаний – в основном это средний и малый бизнес.

Не меньшее количество предприятий занимается сегодня креветкой, трубачом, ежом и прочими ценными объектами, которые «Русская рыбопромышленная компания» также предлагает выставить на аукцион. «При таком сценарии все эти компании, за редким исключением, прекратят свою деятельность. Нуждается ли отрасль в таком развитии?» – отметил президент АДК.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews