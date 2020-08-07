Новости
Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока выступила с критикой инициатив «Русской рыбопромышленной компании»

Добытчики крабов: Суть предложений РРПК – в банальном перераспределении оставшихся квот

Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока выступила с критикой инициатив «Русской рыбопромышленной компании». Эксперименты с реформированием отрасли в условиях экономического кризиса чреваты ее разрушением, подчеркивают в АДК.

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков прокомментировал предложение РРПК «продолжить положительный опыт аукционов с инвестиционным обязательством» в отношении крабов.

В объединении обращают внимание на следующие факты:

Во-первых, с начала фактического действия нового механизма аукционов с инвестиционными обязательствами, на которых были реализованы 50% квот краба, прошло всего три месяца: контракты на строительство краболовов на российских верфях подписывались в марте–апреле 2020 г.

«Можно ли при таких условиях говорить об их [аукционах] положительном опыте? С точки зрения пополнения бюджета на 142 млрд рублей и размещения заказов на строительство краболовов на отечественных верфях – несомненно, да. Но это не имеет прямого отношения к рыболовству. Эти деньги никогда не вернутся в отрасль, а флот еще только предстоит построить», – обращает внимание Александр Дупляков.

Во-вторых, идея аукционов реализовывалась в «доковидную эпоху» при относительно благоприятных экономических условиях для рыбаков. «Сейчас эти условия поменялись, причем настолько значительно, что полноценно ощутить их влияние на отрасль еще только предстоит. Но, анализируя текущую ситуацию на рынке, в том числе рынке краба, рассчитывать на быстрый возврат к прежнему уровню не приходится», – отмечает президент АДК.

«Поэтому говорить о положительном опыте или результатах крабовых аукционов непосредственно для отрасли сейчас как минимум преждевременно. Скорее, наоборот, в текущих условиях аукционы стали для предприятий отрасли негативным фактором, причем для тех, кто победил в них, даже в большей степени, чем для тех, кто лишился квот», – констатирует Александр Дупляков.

По его словам, в нынешних условиях только высокомаржинальность крабового промысла пока еще позволяет компаниям, победившим на крабовых аукционах, выполнять взятые на себя обязательства перед государством, судостроителями и банками.

«Вопрос: будет ли государство выполнять свои обязательства перед рыбаками, хотя бы в рамках договоров о закреплении долей квот, которые были заключены ровно два года назад, и будут ли выполнены общения, которые давались с высоких трибун о нераспространении до окончания этих договоров практики аукционов?» – обобщил опасения рыбаков президент ассоциации.

«При таких условиях, на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией, затевать очередной масштабный эксперимент в отрасли чревато ее разрушением. Ведь, по большому счету, суть предложений - не в реформировании отрасли, а в банальном перераспределении квот на вылов с очередным изъятием из небольшого крабового сегмента суммы, сопоставимой с годовым оборотом всей отрасли», – резюмирует Александр Дупляков.

В целом в Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока «крайне негативно относятся к идее аукционов в отрасли». Для большинства членов объединения перспектива выставления на аукцион оставшихся 50% крабовых квот будет означать либо полное прекращение этого вида промысла, либо серьезные проблемы с реализацией инвестиционной составляющей и исполнением кредитных обязательств по предыдущим крабовым аукционам, сообщили Fishnews в АДК.

Если говорить о Дальнем Востоке в целом, то, по оценке ассоциации, после аукционов свою деятельность по добыче краба будут вынуждены прекратить порядка 50-60 компаний – в основном это средний и малый бизнес.

Не меньшее количество предприятий занимается сегодня креветкой, трубачом, ежом и прочими ценными объектами, которые «Русская рыбопромышленная компания» также предлагает выставить на аукцион. «При таком сценарии все эти компании, за редким исключением, прекратят свою деятельность. Нуждается ли отрасль в таком развитии?» – отметил президент АДК.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: дальний востоккрабкреветка
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс» Яна ЯШИНА

Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс»

Яна ЯШИНА

Закрытых границ для общения не существует

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

В непростых условиях отрасль работает стабильно

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Лев БОЧАРОВ

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

Лев БОЧАРОВ

Заказ отраслевой науке генерируется с учетом интересов бизнеса

Все материалы

Интервью

Директор госкорпорации Moon Tech по продажам в России и СНГ ЛИ Янь

Директор госкорпорации Moon Tech по продажам в России и СНГ

ЛИ Янь

Основная поддержка для нас – современные проекты

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

По Амуру задача непростая, но выполнимая

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр»

Артем ШЕВЧЕНКО

Мировой кризис смещает акцент на внутренние силы

Заместитель генерального директора по строительству флота ГК «Русский краб» Дмитрий САПОВ. Фото предоставлено ГК «Русский краб»

Заместитель генерального директора по строительству флота ГК «Русский краб»

Дмитрий САПОВ

Наши краболовы задают новый стандарт в отрасли

Все интервью

Личное мнение

Председатель Ассоциации развития морской экономики города Хуньчунь ВАН Ганн

Председатель Ассоциации развития морской экономики города Хуньчунь

Ван Ганн

Очереди исчезли, но COVID-19 остался

Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера (СРПС) Владимир ГРИГОРЬЕВ

Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера

Владимир ГРИГОРЬЕВ

Рыбаки несут убытки из-за действий пограничников

Все материалы

Крупным планом

Дальневосточная сардина (иваси)

Иваси натолкнулась на правила

Владимир Петрович ЛУПАЧЕВ

Капитан дальнего плавания: штрихи биографии

В Сахалинской области для обеспечения жителей качественной и доступной рыбой подключили несколько новых механизмов

Чтобы рыба радовала Сахалин

Сегодня Южно-Курильский рыбокомбинат – это современное, технологичное, динамически развивающееся предприятие

Слагаемые успеха Южно-Курильского комбината

Все материалы

События

Магазин оформлен в единой для всего аэропорта цветовой гамме

Деликатесы от «Антея» стали визитной карточкой Приморья

В кругосветной экспедиции приняли участие все три знаменитых учебных барка Росрыболовства – «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн». Фото с сайта кругосветной экспедиции russiansails2020.ru

Под «Парусами мира»

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.