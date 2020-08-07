07 августа 2020 года

«Доступная рыба» Камчатки пополнилась лососем

В ассортимент продукции, реализуемой на Камчатке в рамках социальной программы «Доступная рыба», вошла свежая горбуша по 49,5 рубля за килограмм. В профильном министерстве региона уверены, что дешевой рыбы хватит всем желающим.

«Доступная рыба» стартовала в крае 23 июля, решение о запуске проекта принял глава региона Владимир Солодов. Реализация программы продолжится и после лососевой путины, рассказал Fishnews врио министра рыбного хозяйства Камчатки Андрей Здетоветский.

«Программа носит постоянный, а не сезонный характер, - подчеркнул он. – Кроме горбуши сейчас населению реализуется по социальным ценам еще восемь наименований продукции. И в дальнейшем мы намерены расширять ассортимент и географию «Доступной рыбы».

Сейчас в программе задействованы сети супермаркетов «Шамса» и «Семейная корзинка» (в общей сложности больше 20 магазинов). Кроме свежей горбуши реализуются мороженые минтай, камбала, треска, навага, сельдь, неочищенный кальмар, а также минтаевое и кальмаровое филе.

Разброс розничных цен на мороженую рыбу и кальмара в рамках программы – 55-75 рублей за килограмм, филе кальмара продается по 195 рублей.

Запуская проект, власти Камчатского края изучили общественное мнение и учли опыт соседних регионов, где работают аналогичные программы. Информация о «Доступной рыбе» публикуется на сайте регионального правительства, в СМИ, социальных сетях. «Мы наблюдаем большой интерес со стороны жителей Камчатки», - отметил Андрей Здетоветский.

По его словам, основными поставщиками продукции для «Доступной рыбы» стали Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина и «Океанрыбфлот», привлекаются и другие предприятия.

«Нехватки рыбы для программы нет, уже реализовано свыше 30 тонн продукции. Если будет расти спрос – готовы увеличивать объемы», - заявил руководитель министерства.

Fishnews