10 августа 2020 года

Эдуард Климов: Генеральная линия закручивается в спираль

Последние события в отрасли – с обращением Русской рыбопромышленной компании и реакцией на него – наталкивают на целый ряд вопросов: о защите интересов рыбного хозяйства и необычной смене государственных акцентов. Своими наблюдениями по этому поводу поделился председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов.

По мнению Эдуарда Климова, особого внимания заслуживает то, как отреагировали на обращение Русской рыбопромышленной компании госорганы, – они начали рассмотрение эти предложений.

«Думаю, путем РРПК пойдут и остальные лидеры рыбохозяйственного комплекса России – у всех есть свое видение развития. Не отстанут от них и представители отраслевых общественных объединений – им тоже есть что сказать. Уверен, Михаил Мишустин получит их письма, направит в министерства и ведомства, вот это и будет настоящей профессиональной дискуссией «о направлениях дальнейшего развития рыбохозяйственного комплекса РФ» – чего столько лет не хватало», – прокомментировал председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews.

Обращает внимание на себя и то, почему дискуссию открыла не ВАРПЭ. «Вероятно, дело в том, что рыбаки делегировали право представлять их интересы по сути одному человеку – президенту ВАРПЭ Герману Звереву. Сейчас он не только президент Всероссийской ассоциации рыбаков, но и руководитель Общественного совета при Росрыболовстве, руководитель Комиссии по рыбному хозяйству и аквакультуре РСПП, а также член Правительственной комиссии по развитию рыбного хозяйства и т.п.

«То есть рыбаки переложили всю ответственностью за решение своих проблем и выбор генеральной линии на единственное лицо. Но это для любого непосильный груз!» – считает Эдуард Климов.

Разумеется, чиновникам удобнее договариваться с единственным представителем отрасли. Однако за 10 лет действия «исторического принципа» выросла не только отрасль в целом, выросли и окрепли региональные ассоциации рыбопромышленников. Именно они должны задавать сегодня тон общественной дискуссии, которую инициировала РРПК, уверен эксперт.

Новая эра в развитии отрасли началась в 2004 г. во Владивостоке, на рыболовном траулере «Арчер», где президент Владимир Путин встретился с рыбаками после аукционов начала 2000-х гг.

«В итоге президент принял историческое решение – аукционы отменить, принять закон о рыболовстве, дать рыбакам «длинные» квоты. Наряду с этим рыбаки совместно с руководством страны выработали генеральную линию развития отрасли: вклад в продовольственную безопасность, «рыбу на берег», развитие глубокой переработки и т.п. Эта цель была ясна и понятна рыбакам», – отметил Эдуард Климов. Но как произошло, что цель «доступная рыба на российский берег» вдруг трансформировалась в обеспечение нужд судостроителей?

«Но ведь развитие судостроения не может быть генеральной задачей рыбохозяйственного комплекса. И с каких пор мерилом успешности рыбохозяйственной отрасли стал объем финансов, которые они могут отдать судостроителям? РРПК считает, что с рыбаков каждый год можно брать по 20 миллиардов, а за 30 лет изъять из отрасли 600 млрд рублей!» – заявил Эдуард Климов.

«Новое поколение чиновников полагают, что аукционы – это их ноу-хау. Тем не менее на наших глазах история рыбохозяйственного комплекса России закручивается по спирали. Более десяти лет длился восстановительный период – всё искореняли последствия аукционов. Теперь собираемся пройтись по этим граблям еще раз», – добавил он.

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