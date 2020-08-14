14 августа 2020 года

«Рыбные» инвестпроекты Камчатки оценил Михаил Мишустин

Премьер-министр Михаил Мишустин посетил Рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина в Петропавловске-Камчатском. Главе правительства рассказали о судах и заводах, которые строятся по программе инвестиционных квот.

На предприятии председателя правительства сопровождали министр финансов России Антон Силуанов, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, глава Камчатского края Владимир Солодов и председатель колхоза Сергей Тарусов.

Михаил Мишустин поднялся на борт нового судна «Командор». Сергей Тарусов отметил, что это второй сейнер-траулер, который предприятие построило в рамках программы инвестквот. Первое судно - «Ленинец» - сейчас также находится в порту Петропавловска-Камчатского.

«Уже завершено строительство третьего судна в Калининграде, которое решили назвать «Василий Каплюк». Новые суда обладают современным оборудованием для сохранения рыбы-сырца. Специальная система позволяет с момента вылова и на протяжении всей транспортировки улова сохранять температуру от 0℃ до -1℃. То есть этот сырец на фабрику поступает охлажденным и дальше на предприятии продолжают цепочку», – рассказал председатель колхоза.

По словам Владимира Солодова, предприятие намерено значительно обновить свои мощности к 2025 г. Так, уже готов к вводу в эксплуатацию рыбоперерабатывающий завод в Петропавловске-Камчатском, еще один завод строится в поселке Октябрьский на западном побережье полуострова, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства.

«На заводе, который будет сдан в Петропавловске-Камчатском, мы планируем выпускать широкий ассортимент – около 200 наименований готовой продукции. Весь смысл в том, что продукция будет в глубокой переработке и в широком ассортименте. То есть мы и для жителей города можем расширить линейку», – добавил председатель рыболовецкого колхоза.

Михаил Мишустин обратил внимание на необходимость локализации производства оборудования для глубокой переработки рыбы в России. А также подчеркнул успешный опыт государственно-частного партнерства, которое позволяет частным компаниям инвестировать в развитие отрасли.

«Я хочу поблагодарить вас за проделанную работу. Это отличный баланс государственно-частного партнерства. Вы смогли здесь организовать глубокую переработку рыбы, рабочие места. А также за то, что инвестиции приходят сюда. Вы не только рабочие места создаете, но и инфраструктуру для людей, это очень важно», – заявил премьер-министр.

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