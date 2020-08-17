Новости
Побережье острова Парамушир

Ведомства заявили о взвешенном подходе к ограничениям промысла

Вопрос запрета использования ставных сетей при промысле лососей на Северных Курилах требует детальной проработки – с рядом регионов и предприятиями, подчеркнули в Минсельхозе и Росрыболовстве. Ведомства также сообщили, что тема будет рассматриваться после научных исследований.

В июле вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поставил задачу Минсельхозу и Росрыболовству «проработать вопрос о введении запрета на использование ставных морских сетей в целях промышленного вылова тихоокеанских лососей». О каких районах промысла идет речь, в тексте поручения не говорится.

На какие районы, в случае введения, распространится запрет, не уточнили и в пресс-службах ведомств, отвечая на запрос Fishnews.

Правовое регулирование промысла лососей в Дальневосточном бассейне обеспечивается рядом нормативно-правовых актов, напомнили в Министерстве сельского хозяйства РФ. В пример ведомство привело обновленные правила рыболовства, изменения правил (на момент подготовки ответа приказ проходил регистрацию в Минюсте), оперативные ограничения на 2020 г.

И Минсельхоз, и Росрыболовство подчеркнули, что вопрос запрета морских ставных сетей для промысла лососей в районе северных Курильских островов требует детальной проработки с рядом регионов и рыбопромышленными предприятиями, работающими в Дальневосточном бассейне.

Как заявили в курирующих отрасль ведомствах, тему предполагается обсудить на ДВНПС. «После проведения научных исследований в 2020 году планируется вынести этот вопрос на очередное заседание научно-промыслового совета Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, являющегося коллегиальным органом по разработке предложений о рациональном использовании водных биоресурсов, их сохранению и воспроизводству», – рассказали в пресс-службе Минсельхоза.

«При этом необходимо отметить, что обеспечение сохранения запасов тихоокеанских лососей в Дальневосточном федеральном округе является одной из стратегически важных задач, стоящих перед Минсельхозом России и Росрыболовством», – добавили в ведомстве.

Напомним, что представители рыбной промышленности Сахалинской области неоднократно заявляли о необходимости соблюдения интересов предприятий Северных Курил при регулировании промысла.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: дальний востокросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

Генеральная линия закручивается в спираль

Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс» Яна ЯШИНА

Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс»

Яна ЯШИНА

Закрытых границ для общения не существует

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

В непростых условиях отрасль работает стабильно

Все материалы

Интервью

Генеральный директор Мурманского тралового флота Андрей ГУЛЯЕВ

Генеральный директор Мурманского тралового флота

Андрей ГУЛЯЕВ

Верность морскому духу

Директор госкорпорации Moon Tech по продажам в России и СНГ ЛИ Янь

Директор госкорпорации Moon Tech по продажам в России и СНГ

ЛИ Янь

Основная поддержка для нас – современные проекты

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

По Амуру задача непростая, но выполнимая

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр»

Артем ШЕВЧЕНКО

Мировой кризис смещает акцент на внутренние силы

Все интервью

Личное мнение

Председатель Ассоциации развития морской экономики города Хуньчунь ВАН Ганн

Председатель Ассоциации развития морской экономики города Хуньчунь

Ван Ганн

Очереди исчезли, но COVID-19 остался

Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера (СРПС) Владимир ГРИГОРЬЕВ

Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера

Владимир ГРИГОРЬЕВ

Рыбаки несут убытки из-за действий пограничников

Все материалы

Крупным планом

Большой интерес к биржевой площадке на ВЭФ-2017 проявил министр морских дел и рыболовства Республики Корея КИМ Ён Чун

Кто разомкнет биржевой круг?

Новые перерабатывающие заводы для рыбопромышленных предприятий Дальнего Востока конструируют, строят и запускают специалисты ООО «Технологическое оборудование»

«Технологическое оборудование»: на одной волне с рыбаками

Дальневосточная сардина (иваси)

Иваси натолкнулась на правила

Владимир Петрович ЛУПАЧЕВ

Капитан дальнего плавания: штрихи биографии

Все материалы

События

Магазин оформлен в единой для всего аэропорта цветовой гамме

Деликатесы от «Антея» стали визитной карточкой Приморья

В кругосветной экспедиции приняли участие все три знаменитых учебных барка Росрыболовства – «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн». Фото с сайта кругосветной экспедиции russiansails2020.ru

Под «Парусами мира»

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.