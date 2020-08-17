17 августа 2020 года

Ведомства заявили о взвешенном подходе к ограничениям промысла

Вопрос запрета использования ставных сетей при промысле лососей на Северных Курилах требует детальной проработки – с рядом регионов и предприятиями, подчеркнули в Минсельхозе и Росрыболовстве. Ведомства также сообщили, что тема будет рассматриваться после научных исследований.

В июле вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поставил задачу Минсельхозу и Росрыболовству «проработать вопрос о введении запрета на использование ставных морских сетей в целях промышленного вылова тихоокеанских лососей». О каких районах промысла идет речь, в тексте поручения не говорится.

На какие районы, в случае введения, распространится запрет, не уточнили и в пресс-службах ведомств, отвечая на запрос Fishnews.

Правовое регулирование промысла лососей в Дальневосточном бассейне обеспечивается рядом нормативно-правовых актов, напомнили в Министерстве сельского хозяйства РФ. В пример ведомство привело обновленные правила рыболовства, изменения правил (на момент подготовки ответа приказ проходил регистрацию в Минюсте), оперативные ограничения на 2020 г.

И Минсельхоз, и Росрыболовство подчеркнули, что вопрос запрета морских ставных сетей для промысла лососей в районе северных Курильских островов требует детальной проработки с рядом регионов и рыбопромышленными предприятиями, работающими в Дальневосточном бассейне.

Как заявили в курирующих отрасль ведомствах, тему предполагается обсудить на ДВНПС. «После проведения научных исследований в 2020 году планируется вынести этот вопрос на очередное заседание научно-промыслового совета Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, являющегося коллегиальным органом по разработке предложений о рациональном использовании водных биоресурсов, их сохранению и воспроизводству», – рассказали в пресс-службе Минсельхоза.

«При этом необходимо отметить, что обеспечение сохранения запасов тихоокеанских лососей в Дальневосточном федеральном округе является одной из стратегически важных задач, стоящих перед Минсельхозом России и Росрыболовством», – добавили в ведомстве.

Напомним, что представители рыбной промышленности Сахалинской области неоднократно заявляли о необходимости соблюдения интересов предприятий Северных Курил при регулировании промысла.

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