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Тему регулирования промысла лососей на Северных Курилах прокомментировали участники парламентских слушаний на Сахалине. Фото пресс-службы областной думы

Регион проследит за соблюдением интересов рыбаков Северных Курил

Тему регулирования промысла лососей на Северных Курилах прокомментировали участники парламентских слушаний, состоявшихся на Сахалине. Представители региона подчеркнули, что готовы к обсуждению вопроса с камчатскими коллегами, но будут следить, чтобы соблюдались права курильских рыбаков.

Вопросы лососевой путины стали одной из основных тем больших парламентских слушаний, которые организовала Сахалинская областная дума. Не осталась без внимания и организация промысла на Северных Курилах, сообщает корреспондент Fishnews.

В этом году неоднократно поднимался вопрос о заключении соглашения между Сахалинской областью и Камчатским краем, отметил глава регионального агентства по рыболовству Иван Радченко. Он напомнил о том, что сегодня нет правовых и научных обоснований для подписания такого договора между субъектами Федерации.

Тем не менее представители рыбной отрасли Сахалина и Курил готовы к дальнейшей работе с камчатскими коллегами. «Правительство Сахалинской области готово к обсуждению данной проблемы, но наша позиция однозначно заключается в том, что не должны быть нарушены интересы и ухудшено положение наших предприятий», - подчеркнул руководитель регионального ведомства.

Депутат областной думы, президент отраслевой ассоциации Максим Козлов отметил: нельзя забывать, что рыба – федеральный ресурс. За то, чтобы заключить соглашение об ограничениях лова в Сахалинской области, выступает не только Камчатка – к ней присоединились и представители Хабаровского края, хотя с лососем в последние годы в островном регионе и так непросто.

Лососевый промысел на Северных Курилах обеспечивает занятость на отдаленных территориях с нелегкими социально-экономическими условиями. Сахалинская областная дума ранее уже обращалась по этому вопросу к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву.

«Мы будем отстаивать интересы наших предприятий и не допустим, чтобы промысел был закрыт, тем более в таких удаленных, сложных районах», - заявил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области. При этом Максим Козлов также отметил, что представители региона готовы к диалогу с Камчаткой.

Камчатский край ранее выступил с предложениями ввести дополнительные меры регулирования промысла тихоокеанских лососей на Северных Курилах. Тема рассматривалась в ноябре на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета: в итоге ДВНПС решил продолжить проработку дискуссионного вопроса.

Fishnews

  • Тему регулирования промысла лососей на Северных Курилах прокомментировали участники парламентских слушаний на Сахалине. Фото пресс-службы областной думы
  • Глава агентства по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО. Фото пресс-службы регионального парламента
  • Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ. Фото пресс-службы регионального парламента
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