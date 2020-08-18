18 августа 2020 года

Валентин Балашов: Мы наблюдаем «административный удар» по рыбной отрасли

Реформы рыбного хозяйства, проведенные после президиума Госсовета, стали настоящей «шоковой терапией» и для отрасли, и для всей страны, отмечает председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

В октябре 2015 г. поручения по итогам заседания президиума Госсовета задали ключевые направления развития рыбохозяйственного комплекса страны. Тогда президент Владимир Путин подчеркнул, что «изменения должны привести к позитивным измеряемым результатам и ни в коем случае не допустить, конечно, разрушения уже достигнутого, не нанести административный удар по отечественному рыбному рынку».

«К сожалению, по прошествии пяти лет чиновничьего воздействия на российское рыбное хозяйство однозначного подтверждения президентскому тезису нет. А вот удар есть – это точно», – заявил председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов в интервью Fishnews.

Он обратил внимание, что в соответствии с перечнем поручений правительство выборочно обеспечило внесение в законодательство изменений, связанных с перераспределением квот добычи водных биоресурсов между пользователями. В то же время остались невыполненными пункты поручений, в частности, по ставкам сбора за пользование водными биоресурсами. А они, как отмечается непосредственно в поручениях, в первую очередь касаются субъектов малого предпринимательства, градо- и поселкообразующих организаций, которые обеспечивают существование малых населенных пунктов на морском побережье в районах Дальнего Востока и Арктики, – указал Валентин Балашов.

С другой стороны, правительство инициировало изменения законодательства по крабовым квотам и были проведены крабовые аукционы в «инвестиционных» целях, о которых на заседании президиума Госсовета речь не шла.

«Правительству было поручено провести анализ административных барьеров и представить предложения по оптимизации контрольно-надзорной деятельности – результата нет, – напомнил глава отраслевого объединения. – Ничего не известно также о судьбе поручения ФАС и ФНС по анализу формирования оптовой цены на рыбную продукцию, наценки посредников и розничной торговли, стоимости транспортно-логистических услуг».

Цены на рыбу и морепродукты в рознице продолжают бить рекорды, на внутреннем рынке с 2015 г. они выросли в среднем в два раза, подчеркнул председатель ассоциации.

В итоге какими бы благими намерениями ни была устлана дорога в светлое будущее, по факту после Госсовета из рыбного хозяйства изъято почти 350 млрд рублей – больше годового финансового оборота отрасли, констатировал Валентин Балашов.

«Бесследно это, конечно, не пройдет и плохо отразится в первую очередь на корпоративных программах социальной и региональной направленности. Пока мы наблюдаем именно то, о чем говорил президент – «административный удар по отечественному рыбному рынку». Если называть вещи своими именами, то вообще-то это называется «шоковая терапия» – и для отрасли, и для потребителей рыбной продукции, а это все население России», – заметил собеседник Fishnews.

Говоря о недавнем обращении Русской рыбопромышленной компании к премьер-министру Михаилу Мишустину, Валентин Балашов подчеркнул, что к самому факту появления подобного рода писем надо относиться серьезно. А то, что в нем изложено в качестве обоснований, не представляет экономического или какого-либо иного интереса и не может являться объектом профессиональной оценки, считает глава отраслевого объединения.

«Если рыбопромышленники проспят и этот выпад, то вскоре у них грубо отберут все, на чем они держатся. И наступит другая реальность», – предостерег Валентин Балашов.

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