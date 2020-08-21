21 августа 2020 года

Старателям Камчатки временно запретили работу на нерестовых реках

В Камчатском крае по определению суда приостановлена разведка месторождений россыпного золота на участке недр «Гольцовская площадь». Он расположен в бассейнах нерестовых рек.

Судебное определение касается деятельности компании «Дальстрой» в Елизовском и Усть-Большерецком районах. Геологоразведочные и опытно-промышленные работы временно запрещены на реках Камешковая, Быстрая, Дальняя Гольцовка, Средняя Гольцовка, Утинская, ручье Половинчик.

Пока это обеспечительные меры до рассмотрения по существу заявления о приостановлении деятельности «Дальстроя» на участке «Гольцовская площадь», сообщили Fishnews в пресс-службе краевой прокуратуры. Заявление в суд подал Камчатский межрайонный природоохранный прокурор Михаил Новицкий.

Напомним, ранее глава региона Владимир Солодов заявил о возможном моратории на выдачу лицензий для разработки недр, в частности для добычи россыпного золота. Вопрос о запретительных мерах поднят на фоне общественной дискуссии, связанной с ущербом от добычи золота на берегу нерестовой реки Быстрой.

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