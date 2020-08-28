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Российские ученые проведут работы в Чукотском море. Изображение с сайта ТИНРО

Специалисты изучат промысловые перспективы Чукотского моря

Судно «ТИНРО» приступило ко второму этапу масштабного рейса – работам в Чукотском море. Планируется изучить, насколько в этих местах подходящие условия для массового проникновения промысловых объектов.

Об арктических морях все чаще говорят как о перспективных в недалеком будущем промысловых районах. В то же время необходимы комплексные исследования морей, их фауны и экосистем, чтобы определить возможности устойчивой, безопасной и бережной эксплуатации водных биоресурсов, подчеркнул директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин.

В экспедиции участвуют специалисты Тихоокеанского и Камчатского филиалов ВНИРО. В ходе съемок планируется выполнить серию тралений, гидрологических и океанографических станций, рассказали Fishnews в пресс-службе института.

Многозадачная экспедиция научно-исследовательского судна «ТИНРО» включает работы в нескольких морях. На первом этапе специалисты выполнили исследования запасов донных и придонных рыб и беспозвоночных в Беринговом море в рамках второй Беринговоморской экспедиции, в которой задействовано четыре судна ВНИРО.

Кроме того, примерно в эти сроки через Чукотское море проходит барк «Седов», совершающий трансарктический переход из Владивостока до Калининграда. На борту учебного судна также находятся специалисты ВНИРО из Москвы, Владивостока и Тюмени. Ученые проводят океанографические наблюдения и гидробиологические работы, в том числе по оценке пластикового загрязнения вод северо-западной части Тихого океана и арктических морей. Помимо этого, предусмотрены лекции для курсантов – об изучении ресурсов Мирового океана, о применяемых методах и достижениях российской науки.

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