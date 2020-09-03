03 сентября 2020 года

Рыбная отрасль притормозила рост

По итогам года ожидается увеличение объемов производства рыбной продукции до 4,3 млн тонн, заявил на заседании коллегии Минсельхоза глава ведомства Дмитрий Патрушев. Вылов водных биоресурсов пока остается на уровне 2019 г.

Минсельхоз, пусть с некоторым запозданием, но все же рассмотрел результаты деятельности в 2019 г. и стратегические задачи на 2020 г., – итоговое заседание коллегии 2 сентября провел глава министерства Дмитрий Патрушев. Он отметил, что вылов водных биоресурсов в прошлом году – порядка 5 млн тонн – перестал расти и оказался даже немного ниже показателя, установленного госпрограммой. При этом оборот организаций по рыболовству и рыбоводству увеличился почти на 9% и превысил 369 млрд рублей.

В текущем году предпосылок для роста уловов также не видно, а вот производство рыбной продукции может оказаться в символическом плюсе. «Вылов водных биоресурсов на сегодняшний день достиг 3,5 млн тонн, что на уровне аналогичного периода 2019 года. По прогнозам, в 2020 году будет произведено 4,3 млн тонн рыбной продукции. Это чуть больше, чем годом ранее», – заявил министр.

Как сообщает корреспондент Fishnews, по некоторым показателям ситуация пока выглядит благополучной. Зампредседателя правительства Виктория Абрамченко, курирующая сектор АПК, отметила, что в 2019 г. самообеспеченность страны зерном, рыбой и рыбной продукцией превысила показатели доктрины продовольственной безопасности почти в полтора раза.

А вот по экспорту рыбной продукции, как и в секторе АПК в целом, результаты оказались неоднозначными. Несмотря на достижение целевых показателей по итогам 2019 г., их выполнение обусловлено в первую очередь экспортом продукции низких переделов, обратил внимание аудитор Счетной платы Михаил Мень.

«По итогам 2019 года, по данным министерства, на экспорт было направлено чуть более 131 тыс. тонн рыбной продукции верхних переделов, что составило лишь 6,3% в общем объеме экспорта рыбы и рыбной продукции», – привел он цифры отраслевой статистики.

«Структура аграрного экспорта сохраняет преимущественно сырьевой характер», – сделал вывод Михаил Мень, отметив отсутствие поддержки целевого тренда на увеличение в экспорте доли продукции АПК с высокой степенью переработки.

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