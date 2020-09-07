07 сентября 2020 года

Суда для аквакультуры получат четкие критерии

Минсельхоз добавит понятие «судно для целей аквакультуры» в Классификатор в области аквакультуры (рыбоводства). Это позволит рыбоводам претендовать на субсидии в рамках программы поддержки строительства малого флота.

Проект приказа Минсельхоза о внесении изменений в Классификатор в области аквакультуры (рыбоводства) размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Как сообщает корреспондент Fishnews, поправки предлагается внести в раздел 04 «Объекты рыбоводной инфраструктуры и иные объекты, используемые для осуществления аквакультуры (рыбоводства), ‎а также специальные устройства и (или) технологии».

В частности, подраздел 04.02. «Машины» переименовывается в «Машины и суда» и в него добавляется пункт «специализированные суда для обслуживания садков и других технических средств, используемых для разведения и (или) содержания, выращивания объектов аквакультуры (рыбоводства)». Это необходимо для распространения мер господдержки строительства малых и средних судов и на суда «для целей аквакультуры», – говорится в пояснительной записке к проекту.

В февральском интервью Fishnews замруководителя Росрыболовства Василий Соколов отмечал, что отсутствие четких критериев определения судов для аквакультуры не позволило включить их в постановление правительства по субсидированию строительства мало- и среднетоннажного флота.

Кроме того, в подразделе классификатора 04.03 «Оборудование» появится категория 04.03.06 «для обеспечения работы специализированных судов, обслуживающих садки и другие технические средства, используемые ‎для разведения и (или) содержания, выращивания объектов аквакультуры (рыбоводства)». Внутри нее дополнительно выделяются виды оборудования:

04.03.06.01 для подъема грузов

04.03.06.02 для перемещения продукции аквакультуры и технических средств на судне

04.03.06.03 для рассаживания спата

04.03.06.04 для первичной очистки и обработки объектов аквакультуры

04.03.06.05 для разбивки друз моллюсков

04.03.06.06 для сортировки продукции аквакультуры

04.03.06.07 другое технологическое оборудование

Эти изменения, полагают в министерстве, также расширят возможности господдержки рыбоводных хозяйств, в том числе за счет субсидирования кредитов, полученных организациями на развитие товарной аквакультуры.

Обсуждение документа продолжится до 18 сентября.

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