10 сентября 2020 года

Правкомиссия не оставит «прибрежку» без помощи

Комиссия правительства по развитию рыбохозяйственного комплекса взяла под контроль проблему прибрежного рыболовства на Северном бассейне: промысловики столкнулись с запретом на первичную обработку улова на борту.

Вице-премьер Виктория Абрамченко проинформирована о ситуации, в которой оказались рыбаки-прибержники, рассказал Fishnews член комиссии, председатель правления Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев. В основную повестку заседания, проходившего 9 сентября, этот вопрос не вошел, однако представители Мурманской области подняли волнующую отрасль тему.

Напомним, что погрануправление ФСБ России по западному арктическому району заявило о недопустимости обработки улова на судах, осваивающих квоты в режиме прибрежного рыболовства. Между тем без первичной обработки рыбу невозможности сохранить для доставки на берег. С учетом времени, которое требуется судам на проход по Кольскому заливу, фактически требование пограничников «убивает» прибрежное рыболовство, подчеркнул руководитель СРПС. Он отметил, что рыбаков на заседании поддержали губернатор Мурманской области Андрей Чибис и депутат Госдумы Владимир Блоцкий.

Заместитель председателя правительства сообщила, что вопрос будет внимательно изучен и вынесен на следующее заседание комиссии, рассказал Владимир Григорьев.

СРПС ранее предложил внести в законодательство изменения, которые призваны устранить возможности для неоднозначных толкований при регулировании «прибрежки».

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